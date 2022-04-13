В Івано-Франківську з'явиться вулиця Героїв Маріуполя

В Івано-Франківську по курсу російського військового корабля відправили культурних діячів РФ та перейменували вулиці, названі на їхню честь

Нове ім'я отримає вулиця, яку назвали раніше на честь російського поета Михайла Лермонтова

В Івано-Франківську вирішили перейменувати 25 вулиць. Про це у відеозверненні повідомив міський голова Руслан Марцінків.

За його словами, за відповідне рішення вже проголосували депутати.

Нові імена отримають вулиці та провулки, названі раніше на честь культурних, політичних та наукових діячів Росії.

Так, вулицю Достоєвського перейменують на вулицю Героїв Чернігова, Лермонтова – на Героїв Маріуполя, Чехова – на Героїв Харкова, а Ушинського – на Героїв Херсона.

Також відповідно постанови міської ради перейменували:

Гаркуші на Михайла Мулика

Добролюбова на Героїв Волновахи

Менделєєва на Героїв Попасної

Некрасова на Героїв Охтирки

Сєченова на Героїв Миколаєва

Герцена на Володимира Малкоша

Чайковського на Василя Сліпака

Докучаєва на Євстахія Джанджаласа

Короленка на Віри Левицької

Макаренка на Олекси Гірника

Огарьова на Мирослава Лущака

Руднєва на Святослава Пахолківа

Пржевальського на Теофіла Бедрія

Ціолковського на Федика

Академіка Сахарова на Української Перемоги

Данилевського на Степана Бурдина

Ковалевської на Пластову

Толстого на Героїв Києва

Глінки на Олександра Тисовського

Рєпіна на Микола Арсенича-Березовського

Провулок Червоний на Осипа Назарука

Нагадаємо, дещо раніше у Ніжині вулицю Московську перейменували на честь загиблого захисника України.

Вулицю перейменували на честь загиблого під час оборони міста Станіслава Прощенка