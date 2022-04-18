Окупанти вивезли дітей-сиріт із заблокованого Маріуполя в Росію

Одному хлопчику вдалося повернутися до Запоріжжя, де він розповів про долю інших примусово депортованих дітей

Російські військові продовжується примусове переміщення з окупованих територій України на територію країни-агресора українських дітей.Про це повідомила уповноважена ВРУ з прав людини Людмила Денісова у Facebook.

Українському омбудсмену стало відомо про факти незаконного вивезення з України 13 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

«Шістьох вихованців дитячого будинку сімейного типу вивезено з м. Маріуполя до російського м. Ростова-на-Дону. Мати-вихователька пішла за водою і не повернулася», − написала Денісова.

Один з вихованців дитячого будинку зміг дістатись до Запоріжжя та повідомив про вивезення дітей на територію РФ. Також хлопчик зазначив, що діти бажають повернутися в Україну.

Крім того, семеро дітей разом з батьками-вихователями окупанти незаконно вивезли з іншого дитячого будинку сімейного типу Маріуполя до села Ягідного Ростовської області.

Про незаконне вивезення ще однієї дитини з Маріуполя повідомила її мати. Неповнолітню дівчину російські окупанти вивезли до Донецька.

Раніше ми писали про те, що окупанти вивезли з Маріуполя приблизно п'ять тисяч дітей.

Такі дані озвучив президент України Володимир Зеленський.