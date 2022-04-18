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    Окупанти вивезли дітей-сиріт із заблокованого Маріуполя в Росію

    Дітей-сиріт із Маріуполя російські окупанти примусово депортують з України&nbsp; - Окупанти вивезли дітей-сиріт із заблокованого Маріуполя в Росію
    Дітей-сиріт із Маріуполя російські окупанти примусово депортують з України 
    фото з відкритих джерел

    Одному хлопчику вдалося повернутися до Запоріжжя, де він розповів про долю інших примусово депортованих дітей

    Російські військові продовжується примусове переміщення з окупованих територій України на територію країни-агресора українських дітей.Про це повідомила уповноважена ВРУ з прав людини Людмила Денісова у Facebook.

    Українському омбудсмену стало відомо про факти незаконного вивезення з України 13 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

    «Шістьох вихованців дитячого будинку сімейного типу вивезено з м. Маріуполя до російського м. Ростова-на-Дону. Мати-вихователька пішла за водою і не повернулася», − написала Денісова.

    Один з вихованців дитячого будинку зміг дістатись до Запоріжжя та повідомив про вивезення дітей на територію РФ. Також хлопчик зазначив, що діти бажають повернутися в Україну.

    Крім того, семеро дітей разом з батьками-вихователями окупанти незаконно вивезли з іншого дитячого будинку сімейного типу Маріуполя до села Ягідного Ростовської області.

    Про незаконне вивезення ще однієї дитини з Маріуполя повідомила її мати. Неповнолітню дівчину російські окупанти вивезли до Донецька.

    Раніше ми писали про те, що окупанти вивезли з Маріуполя приблизно п'ять тисяч дітей.

    Такі дані озвучив президент України Володимир Зеленський.

    Теги: Маріуполь росія діти війна Людмила Денісова #stoprussia
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    Окупанти вивезли дітей-сиріт із заблокованого Маріуполя в Росію