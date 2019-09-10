Разом з Богданом на весіллі «смотрящего» за Мін’юстом були судді та нардепи від «Слуги народу»



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На весілля юриста Андрія Довбенка, крім глави Офісу президента Андрія Богдана, приїхали судді і народні депутати «Слуги народу»

На весіллі був забудовник Андрій Вавриш, якого мер Києва Віталій Кличко назвав одним із неформальних «кураторів столиці» від президента Зеленського

У Сен-Тропе на весілля юриста Андрія Довбенка, якого називають «смотрящим» за Мін’юстом, крім глави Офісу президента Андрія Богдана, приїхали судді, бізнесмени, банкіри, адвокати та декілька людей з команди президента Володимира Зеленського.

Про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info.

Так, на французький курорт приїхали судді Господарського суду Києва Вікторія Джарти та Олена Чинчин. Під юрисдикцію суду підпадають справи клієнтів фірм Довбенка та його нареченої Анни Огренчук. Обидві судді заявили, що приїхали на «весілля подруги» і не бачать у цьому конфлікту інтересів.

Як дізнались журналісти, дружкою на весіллі була голова Одеського апеляційного господарського суду Наталія Богацька.

Також на весіллі був забудовник Андрій Вавриш, якого мер Києва Віталій Кличко назвав одним із неформальних «кураторів столиці» від президента Зеленського.

На святкуванні помітили і депутатів від «Слуги народу» Миколу Сольського та Олега Семінського, заступника голови правління ПУМБ Костянтина Школяренка, члена правління Укрсоцбанку Ростислава Матяша, бізнесмена Павла Фукса, екс-захисницю Віктора Януковича Ольгу Просянюк, яка зараз захищає екс-голову одіозного Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка.

Нагадаємо, за даними журналістів, 22 серпня Богдан прибув в Сен-Тропе, що на півдні Франції, щоб взяти участь у святкуванні весілля Довбенко. Додається, що святкування тривало три дні, тому День незалежності керівник офісу Зеленського провів на приватній яхті.

Також на святкуванні був помічений київський забудовник Андрій Вавриш, який раніше презентував проект перенесення Офісу президента «Український дім».

Наголошується, що Довбенко може впливати на кадрові призначення «вирішення питань», пов'язаних з державними реєстраторами у виконавчій службі, а також з продажем арештованого майна.

Богдан прокоментував скандал через поїздку в Сен-Тропе і назвав своїх критиків «парахоботікамі».