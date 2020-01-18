У Порошенка застерегли владу від контролю над інтернетом



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Народна депутатка Вікторія Сюмар

Регулювати інтернет – це безперспективна історія, яка точно викличе багато спротиву і критики, зазначила Сюмар

Нардеп від «Європейської солідарності» Вікторія Сюмар застерегла владу від контролю над інтернетом.

Про це вона заявила в інтерв’ю «Главкому».

Презентований новий законопроєкт про ЗМІ вже піддався критиці через те, що влада намагається зарегулювати цю сферу.

«Мене здивувала норма про регулювання інтернету, яка, з моєї точки зору, не має бути предметом цього закону. Я вважаю, що регулювати інтернет – це безперспективна історія, яка точно викличе багато спротиву і критики», - заявила Сюмар.

Вона нагадала, що Нацрада займається питаннями телебачення і радіомовлення.

«І дивно, що Нацрада буде оцінювати інтернет-контент, бо вона, нагадую, є Нацрадою з питань телебачення і радіомовлення. Знаєте, у чому різниця між інтернетом та телебаченням? Телебачення не може існувати без радіочастотного ресурсу, який належить державі, і тому держава має право на регуляцію. Якщо мова йде про інтернет чи друковані ЗМІ, то там держава не має права власності. Тому вона в принципі не заходить в регулювання цих сфер. Це те ж саме, що ти робиш табуретку, – хто може диктувати, якого кольору табуретку тобі робити? Чого це тобі хтось раптом починає нав’язувати ці стандарти? Тому це дуже дискутивне питання», - пояснила нардеп.

Сюмар зазначила, що телебачення стало дуже конвергентним, коли багато контенту виходить тільки в інтернеті.

«Тоді мова мала б йти про відео- і аудіоплатформи, але не про інтернет-ресурси загалом», - підкреслила вона.

Нардеп заявила, що сайти можна і зараз блокувати за рішенням суду.

«За рішенням суду це і зараз можна робити. Тому я думаю, що цей елемент є небезпечним – в ньому більше загроз, ніж можливості упорядкування ситуації. Але закон насправді потрібно приймати, бо це є давнім зобов’язанням, яке відкриває шлях до багатьох європейських структур, які можуть надавати гранти на створення інформаційного або культурного продукту. Але дискусійні моменти я б виносила за рамки», - резюмувала Сюмар.

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