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    Зеленський їде на переговори з Макроном: названо дату

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    Зеленський поїде до Франції разом з дружиною - Зеленський їде на переговори з Макроном: названо дату
    Зеленський поїде до Франції разом з дружиною
    Фото: АР (ілюстративне)

    У Франції відбудеться зустріч перших леді країн – Олени Зеленської та Бріжит Макрон

    Президент України Володимир Зеленський здійснить робочий візит до Французької Республіки, йдеться в повідомленні Офісу президента.

    Зеленський поїде до Франції разом з дружиною Оленою 16 квітня.

    Плануються переговори Глави держави з Президентом Франції Еммануелем Макроном. Також відбудеться зустріч перших леді – Олени Зеленської та Бріжит Макрон.

    Нагадаємо, посол Франції в Україні Етьєн де Понсен повідомив, що очікується зустріч Зеленського та Макрона. «Основна мета візиту - зустрітися з Макроном сам на сам», – повідомив де Понсен.

    Як повідомлялося, Офіс президента планує провести тристоронню розмову президента України Володимира Зеленського, президента Франції Еммануеля Макрона і канцлера Німеччини Ангели Меркель.

    30 березня Путін в ході розмови з Меркель і Макроном звинуватив Україну в провокації ескалації на Донбасі і у відмові від виконання узгоджених у липні 2020 року Додаткових заходів щодо посилення режиму припинення вогню.

    Натомість у президента Франції Еммануеля Макрона заявили, що Росія має взяти зобов'язання щодо ситуації на Донбасі. Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон закликали президента РФ Володимира Путіна до зустрічі в «нормандському форматі». Росія відмовилася.

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    Теги: Франція Володимир Зеленський Україна Еммануель Макрон Олена Зеленська
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