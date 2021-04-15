Зеленський їде на переговори з Макроном: названо дату

У Франції відбудеться зустріч перших леді країн – Олени Зеленської та Бріжит Макрон

Президент України Володимир Зеленський здійснить робочий візит до Французької Республіки, йдеться в повідомленні Офісу президента.

Зеленський поїде до Франції разом з дружиною Оленою 16 квітня.

Плануються переговори Глави держави з Президентом Франції Еммануелем Макроном. Також відбудеться зустріч перших леді – Олени Зеленської та Бріжит Макрон.

Нагадаємо, посол Франції в Україні Етьєн де Понсен повідомив, що очікується зустріч Зеленського та Макрона. «Основна мета візиту - зустрітися з Макроном сам на сам», – повідомив де Понсен.

Як повідомлялося, Офіс президента планує провести тристоронню розмову президента України Володимира Зеленського, президента Франції Еммануеля Макрона і канцлера Німеччини Ангели Меркель.

30 березня Путін в ході розмови з Меркель і Макроном звинуватив Україну в провокації ескалації на Донбасі і у відмові від виконання узгоджених у липні 2020 року Додаткових заходів щодо посилення режиму припинення вогню.

Натомість у президента Франції Еммануеля Макрона заявили, що Росія має взяти зобов'язання щодо ситуації на Донбасі. Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон закликали президента РФ Володимира Путіна до зустрічі в «нормандському форматі». Росія відмовилася.

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