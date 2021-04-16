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    Україна не піде в наступ на Донбасі – Зеленський про провокації росіян

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    &nbsp;РФ зосередила вздовж кордону України й на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп&nbsp; - Україна не піде в наступ на Донбасі – Зеленський про провокації росіян
     РФ зосередила вздовж кордону України й на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп 
    Фото з відкритих джерел

    16 квітня Зеленський прибуває з робочим візитом до Франції

    Росія та її гібридні сили провокують українських військових на Донбасі, але Україна не піддається на цей тиск. Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю виданню Le Figaro перед початком свого робочого візиту до Франції.

    «Вони стріляють і чекають, що ми будемо відповідати так само. Мало того, вони «чекають», що ми підемо на сході України в наступ. Але ми не дамо їм «такого щастя». Ми бачимо їхню риторику, риторику оточення президента Російської Федерації. Я вважаю це дуже небезпечним для нас, для Європи і, врешті-решт, для його країни. Це небезпечна риторика, коли ти говориш, що ми в будь-якому разі готові захищати «наших» російських громадян», — ідеться в тексті, оприлюдненому офіційним сайтом глави української держави.

    Як відомо, президент України Володимир Зеленський здійснить робочий візит до Французької Республіки 16 квітня. Плануються переговори глави держави з Президентом Франції Еммануелем Макроном. Також відбудеться зустріч перших леді – Олени Зеленської та Бріжит Макрон.

    Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснив, що такий діалог з французькою стороною потрібен, оскільки країна є «і важливим міжнародним гравцем, і учасником «нормандського формату».

    Зазначимо, 30 березня Путін в ході розмови з Меркель і Макроном звинуватив Україну в провокації ескалації на Донбасі і у відмові від виконання узгоджених у липні 2020 року Додаткових заходів щодо посилення режиму припинення вогню.

    Натомість у президента Франції Еммануеля Макрона заявили, що Росія має взяти зобов'язання щодо ситуації на Донбасі. Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон закликали президента РФ Володимира Путіна до зустрічі в «нормандському форматі».


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    Теги: Нормандський формат Франція Володимир Зеленський президент
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