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    Доба на Донбасі: бойовики сім разів порушили режим тиші

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    Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних сил України немає - Доба на Донбасі: бойовики сім разів порушили режим тиші

    Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних сил України немає

    Фото з відкритих джерел

    Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ

    Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ

    Російсько-окупаційні війська на Донбасі продовжують вести обстріли позицій українських захисників, з метою подальшого звинувачення у порушенні режиму припинення вогню.

    Протягом минулої доби, 15 квітня, було зафіксовано сім порушень з боку збройних формувань РФ, повідомляє пресцентр штабу операції Об’єднаних сил.

    Зокрема, у передмісті населеного пункту Майорськ російсько-окупаційні війська відкривали вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82-го калібру та великокаліберних кулеметів.

    Неподалік населеного пункту Новозванівка противник здійснив обстріл у бік позицій наших захисників із гранатометів різних систем, а біля селищ Зайцеве та Піски – зі стрілецької зброї.

    В районі населеного пункту Майорськ було зафіксовано проліт ворожих безпілотників з перетином лінії розмежування, а поблизу селища Новгородське ворог здійснив дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

    Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних сил України немає.

    Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

    Станом на 7 годину ранку, 16 квітня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

    «Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення Операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню», – резюмується у звіті.

    Зазначимо, у результаті порушень перемир’я з боку російських окупаційних військ протягом минулого тижня загинули четверо українських військовослужбовців, ще п'ятеро отримали поранення.

    Теги: бойовики на Донбасі обстріл військові Операція Об’єднаних сил
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