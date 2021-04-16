Доба на Донбасі: бойовики сім разів порушили режим тиші

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ

Російсько-окупаційні війська на Донбасі продовжують вести обстріли позицій українських захисників, з метою подальшого звинувачення у порушенні режиму припинення вогню.

Протягом минулої доби, 15 квітня, було зафіксовано сім порушень з боку збройних формувань РФ, повідомляє пресцентр штабу операції Об’єднаних сил.

Зокрема, у передмісті населеного пункту Майорськ російсько-окупаційні війська відкривали вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82-го калібру та великокаліберних кулеметів.

Неподалік населеного пункту Новозванівка противник здійснив обстріл у бік позицій наших захисників із гранатометів різних систем, а біля селищ Зайцеве та Піски – зі стрілецької зброї.

В районі населеного пункту Майорськ було зафіксовано проліт ворожих безпілотників з перетином лінії розмежування, а поблизу селища Новгородське ворог здійснив дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних сил України немає.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Станом на 7 годину ранку, 16 квітня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

«Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення Операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню», – резюмується у звіті.

Зазначимо, у результаті порушень перемир’я з боку російських окупаційних військ протягом минулого тижня загинули четверо українських військовослужбовців, ще п'ятеро отримали поранення.