Доба на Донбасі: бойовики сім разів порушили режим тиші
Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних сил України немає
Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ
Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ
Російсько-окупаційні війська на Донбасі продовжують вести обстріли позицій українських захисників, з метою подальшого звинувачення у порушенні режиму припинення вогню.
Протягом минулої доби, 15 квітня, було зафіксовано сім порушень з боку збройних формувань РФ, повідомляє пресцентр штабу операції Об’єднаних сил.
Зокрема, у передмісті населеного пункту Майорськ російсько-окупаційні війська відкривали вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82-го калібру та великокаліберних кулеметів.
Неподалік населеного пункту Новозванівка противник здійснив обстріл у бік позицій наших захисників із гранатометів різних систем, а біля селищ Зайцеве та Піски – зі стрілецької зброї.
В районі населеного пункту Майорськ було зафіксовано проліт ворожих безпілотників з перетином лінії розмежування, а поблизу селища Новгородське ворог здійснив дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.
Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних сил України немає.
Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.
Станом на 7 годину ранку, 16 квітня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
«Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення Операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню», – резюмується у звіті.
Зазначимо, у результаті порушень перемир’я з боку російських окупаційних військ протягом минулого тижня загинули четверо українських військовослужбовців, ще п'ятеро отримали поранення.