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    Разумков відкрив третю сесію Ради

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    Разумков відкрив третю сесію Ради

    У залі зареєструвалися 360 парламентаріїв

    Голова Верховної Ради Дмитро Разумков у вівторок, 4 лютого, відкрив третю сесію ради дев’ятого скликання.

    «Оголошую відкриття третьої сесії парламенту дев’ятого скликання», – сказав Разумков. Після оголошення про відкриття в сесійній залі зазвучав гімн України.

    У залі зареєструвалися 360 парламентаріїв.

    Додамо, що під час відкриття третьої сесії до зали Ради прибув прем’єр-міністр України Олексій Гончарук та інші урядовці.

    Нагадаємо, парламентарі на сьогоднішньому пленарному засіданні планують розглянути низку законопроектів та постанов, зокрема, попередньо схвалити законопроект №1017 про внесення змін до Конституції України про зменшення кількості народних депутатів та проект постанови №2767 про звільнення Альони Бабак із посади міністра розвитку громад та територій України.

     

    Верховна Рада депутат Дмитро Разумков парламент Олексій Гончарук
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