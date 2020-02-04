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    Стало відомо, про що міністри та нардепи говорили на закритій зустрічі у Разумкова

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    Робоча нарада&nbsp;між керівниками фракцій і членами уряду&nbsp;відбулася за ініціативи спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова ввечері 3 лютого - Стало відомо, про що міністри та нардепи говорили на закритій зустрічі у Разумкова
    Робоча нарада між керівниками фракцій і членами уряду відбулася за ініціативи спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова ввечері 3 лютого
    Фото: Главком

    Політики зустрілися для того, «щоб обговорити поточні проблеми»

    Закрита зустріч спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова з міністрами та головами фракцій Верховної Ради пройшла конструктивно.

    Про це в ефірі токшоу «Свобода слова» на телеканалі ICTV заявив міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    «Зустріч була для того, щоб обговорити поточні проблеми. Уряд прийшов пояснити, які наразі тренди в економіці, на що ми очікуємо і куди рухаємося. Зокрема, уряд намагався пояснити, як ринок землі позитивно впливатиме на зростання економіки», – повідомив Оржель.

    Він додав, що обговорювали також питання енергетики, платіжок за послуги ЖЕГ і лібералізацію трудового кодексу.

    Заступник голови фракції «Голос» Ярослав Железняк також поділився враженнями від зустрічі.

    «Враховуючи те, що зустріч була закритою, у всіх була можливість поставити питання, а у членів уряду відповісти на них. Ми мали можливість почути відповіді на багато питань», – зазначив він.

    Нагадаємо, робоча нарада між керівниками фракцій і членами уряду відбулася за ініціативи спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова 3 лютого о 21:00.

    До слова, прем’єрміністр Олексій Гончарук виступить у парламенті у п'ятницю, 7 лютого.

    ЖКГ Верховна Рада міністр депутат політика мораторій на продаж землі уряд Дмитро Разумков партія Голос Олексій Оржель
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