Стало відомо, про що міністри та нардепи говорили на закритій зустрічі у Разумкова



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Робоча нарада між керівниками фракцій і членами уряду відбулася за ініціативи спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова ввечері 3 лютого Фото: Главком

Політики зустрілися для того, «щоб обговорити поточні проблеми»

Закрита зустріч спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова з міністрами та головами фракцій Верховної Ради пройшла конструктивно.

Про це в ефірі токшоу «Свобода слова» на телеканалі ICTV заявив міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

«Зустріч була для того, щоб обговорити поточні проблеми. Уряд прийшов пояснити, які наразі тренди в економіці, на що ми очікуємо і куди рухаємося. Зокрема, уряд намагався пояснити, як ринок землі позитивно впливатиме на зростання економіки», – повідомив Оржель.

Він додав, що обговорювали також питання енергетики, платіжок за послуги ЖЕГ і лібералізацію трудового кодексу.

Заступник голови фракції «Голос» Ярослав Железняк також поділився враженнями від зустрічі.

«Враховуючи те, що зустріч була закритою, у всіх була можливість поставити питання, а у членів уряду відповісти на них. Ми мали можливість почути відповіді на багато питань», – зазначив він.

Нагадаємо, робоча нарада між керівниками фракцій і членами уряду відбулася за ініціативи спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова 3 лютого о 21:00.

До слова, прем’єрміністр Олексій Гончарук виступить у парламенті у п'ятницю, 7 лютого.