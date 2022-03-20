В Енергодарі люди вийшли на протест через викрадення першого заступника мера (відео)

На зв’язок Самойдюк не виходить зі вчорашнього дня

Жителі запорізького міста Енергодар вийшли на масовий протест через викрадення першого заступника мера Івана Самойдюка.

На зв’язок Самойдюк не виходить зі вчорашнього дня.

Міська влада закликала всіх громадян максимально об’єднатися, підтримати Енергодар, який був і залишиться Україною. Жителі запорізького міста Енергодар прийшли до будівлі міської ради, аби заявити про свою категоричну незгоду щодо викрадення та утримання у неволі громадян України.

Раніше повідомлялося, що в Енергодарі загарбники планують призначити «мером» Андрія Шевчика, який є депутатом міськради від «Опозиційної платформи – За життя».

Також в Енергодарі панує повне беззаконня. Людей відкрито б’ють прямо на вулицях. У деяких забирають автомобілі, а когось «пакують» та відвозять у невідомому напрямку.

Нагадаємо, Запорізька АЕС та місто Енергодар перебувають під контролем російських військових формувань.

Під час штурму ЗАЕС було обстріляно з артилерійських систем будівлі навчально-тренувального центру, в результаті чого частина приміщень центру згоріла, в частині приміщень є пошкодження, а також снаряди, що не розірвалися.

Російські окупанти, що захопили Запорізьку АЕС, замінували узбережжя Каховського водосховища, що межує із Запорізькою атомною електростанцією.

Також нагадаємо, що МАГАТЕ втратило зв'язок із захопленою окупантами Запорізькою АЕС. Наразі окупанти використовують Запорізьку АЕС як військову базу.

Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що Путін віддав наказ про підготовку теракту на Чорнобильській атомній станції.