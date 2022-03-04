На території ЗАЕС близько 150 контейнерів із ядерним паливом

Через обстріли російськими окупантами Запорізької АЕС світу загрожує ядерна катастрофа

На Запорізькій атомній електростанції окрім шести реакторів перебуває близько 150 контейнерів із ядерним паливом. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі телеканалу «Рада», передає Укрінформ.

«На станції окрім шести блоків є ще сховище відпрацьованого ядерного палива. І це десь близько 150 контейнерів із ядерним паливом. Якщо ці варвари і далі будуть стріляти по станції та влучать у ті контейнери, то ми фактично вже матимемо ядерну катастрофу», - заявив міністр.

За його словами, це може статися будь-якої миті: «Зараз питання стоїть про безпеку світу, навіть не Європи – це питання безпеки усього світу. Тому що це – реальний ядерний тероризм».

Також Галущенко зауважив, що Україна неодноразово наголошувала на тому, що запобігти такій ситуації може лише закриття неба.

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