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    Реактивні системи «Верба» і «Вільха» запустили у серійне виробництво

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    &laquo;Вільха&raquo; - це далекобійне високоточне ракетне озброєння українського виробництва - Реактивні системи «Верба» і «Вільха» запустили у серійне виробництво
    «Вільха» - це далекобійне високоточне ракетне озброєння українського виробництва

    Перші штатні підрозділи, озброєні новими системами, будуть сформовані вже у цьому році

    В ДК «Укроборонпром» повідомили, що ДП «Шепетівський ремонтний завод»  розпочинає серійне виробництво передових реактивних систем залпового вогню «Верба» та пускової установки для «Вільхи».

    Про це йдеться у повідомленні прес-служби концерну.

    Зазначається, що перші штатні підрозділи, озброєні новими системами, будуть сформовані вже у цьому році.

    За даними «Укроборонпрому», РСЗВ «Верба» була розроблена ДП «Харківське конструкторське бюро ім. О.О. Морозова» і її цифрові системи дозволяють екіпажу керувати вогнем, вести прицілювання та навіть перезаряджання в автоматичному режимі з кабіни.

    «Боєкомплект цієї РСЗВ складається з 40 122-мм реактивних снарядів, які здатні знищувати цілі на відстані до 40 км. Натомість, перезарядка повного пакета займає лише 10 хвилин», - йдеться у повідомленні.

    У компанії розповіли, що використання цифрових систем управління вогнем дозволило у рази скоротити час для відкриття вогню, а завдяки новій системі стабілізації платформи, вдалось значно підвищити точність.

    «Окрім того, на «Вербу» встановлені сучасні системи цифрового зв‘язку для захищеної передачі інформації. У поєднанні із високопрохідним шасі від «КрАЗ», це забезпечує високу бойову ефективність та мобільність «Верби» на полі бою», - заявили у Держконцерні.

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    Реактивні системи «Верба» і «Вільха» запустили у серійне виробництво
    Реактивні системи «Верба» і «Вільха» запустили у серійне виробництво

    Повідомляється, що крім «Верби» на ДП «Шепетівський ремонтний завод» у цьому році розпочинається серійне виробництво пускової установки реактивної системи «Вільха», розробленій у ДККБ «Луч» у тісній кооперації з іншими підприємствами «Укроборонпрому» у рамках стратегічної програми «Ракетний щит».

    Зазначається, що «Вільха» є далекобійним високоточним ракетним озброєнням, що дозволяє знищувати противника на значній відстані з мінімальною похибкою, завдяки використанню спеціальної системи наведення з можливістю коригування траєкторії у польоті.

    За даними Концерну, ця система дозволяє під час залпу наводити всі 12 ракет, калібром 300-мм, на різні цілі, що забезпечує абсолютно новий рівень бойової ефективності, який дозволяє знищувати стратегічно важливі об‘єкти у широкому секторі обстрілу та глибині оборони противника за мінімальний час.

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