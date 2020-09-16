Реаніматолог у Шепетівці «захопив» відділення у лікарні, аби врятувати хворого з Сovid-19



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Завідувач відділенням анестезії та інтенсивної терапії Валерій Сивоконюк

«Я прийняв рішення буквально «захопити» лор-відділення», – зазначив медик

Завідувач відділенням анестезії та інтенсивної терапії Шепетівської ЦРЛ Валерій Сивоконюк розповів, як ціле відділення отоларингології рятувало понад місяць одного пацієнта з коронавірусом. Цю історію медик розказав в інтерв’ю «Главкому».

За словами Валерія Сивоконюка, спочатку у 47-річного пацієнта був негативний тест на коронавірус, але вже на наступний день стан чоловіка різко погіршився і довелося його підключити до апарату штучної вентиляції легень. Фактично це унеможливило його подальше транспортування до Хмельницького. У підсумку хворий перебував 42 доби на апараті штучної вентиляції легень.

«Ми зробили повторний експрес-тест, який показав наявність Covid-19. Хворий, який уже перебував в реанімації, потребував постійного догляду тому довелося піти на радикальний крок – моя медбригада із 15 осіб пішла на обсервацію, яка розтягнулася майже на місяць. Для цього я прийняв рішення буквально «захопити» лор-відділення. Тобто ми жили і працювали в лікарні, відірвані від сімей!», – зазначив лікар.

Крім того, Сивоконюк наголосив, що чоловік лікував пневмонію під наглядом сімейного лікаря.

«Важлива деталь. Перед тим, як потрапити до райлікарні, залізничник приблизно десять днів перебував під наглядом сімейного лікаря, де лікував пневмонію. До нас потрапив за самозверненням із дихальною недостатністю другого ступеня. Це означає, якби йому відмовили в госпіталізації і назад відправили б до сімейного лікаря, чоловік, вийшовши за межі райлікарні, просто помер би», – додав медик.

Нагадаємо, що у Києві встановлено антирекорд за кількістю смертей від коронавірусу.

Як повідомлялося, станом на 15 вересня у Києві підтверджено 17714 випадків захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у столиці збільшилася на 285 осіб.