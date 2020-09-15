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    У Києві виявлено 285 нових хворих на коронавірус

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    Частину хворих на коронавірус киян госпіталізують&nbsp; - У Києві виявлено 285 нових хворих на коронавірус
    Частину хворих на коронавірус киян госпіталізують 

    Минулої доби від коронавірусу померли 11 киян

    За минулу добу кількість хворих на коронавірус у столиці збільшилася на 285 осіб. Від початку епідемії у Києві підтверджено 17714 випадків захворювання на Covid-19.

    За попередню добу у столиці було виявлено 168 хворих на коронавірус.

    Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

    Від початку епідемії у Києві одужали 5385 людей (за добу 80), померли 283 особи (за добу 11).

    У Київській області зафіксовано 7079 випадок захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 118 осіб. За попередню добу збільшення складало 112 осіб. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 4722 особи (за добу 50), померли 138 людей (за добу 2).

    Загалом в Україні підтверджено 159702 випадки захворювання на Covid-19. Протягом 14 вересня зафіксовано ще 2905 хворих на коронавірус.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      159702
    • Хворіють
      85628
    • Одужали
      70810
    • Померли
      3264

    Як повідомлялося, станом на ранок 14 вересня у Києві було підтверджено 17429 випадків захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у столиці збільшилася на 168 осіб. 

    У Київській області було зафіксовано 6961 випадок захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 112 осіб.

     

    Київ статистика Київщина епідемія кияни коронавірус
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