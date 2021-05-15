Масштабна ДТП на Хмельниччині – четверо людей загинули

На трасі «Житомир – Чернівці» зіткнулися та загорілися три автівки

У Хмельницькій області вранці 15 травня сталася масштабна ДТП за участю трьох транспортних засобів. Попередньо, жертвами могли стати чотири особи.

Аварія відбулася на автодорозі «Житомир – Чернівці» поблизу села Веселівка. Про це повідомляє пресслужба місцевого ГУ Нацполіції.

За попередніми даними, водій вантажного автомобіля «DAF» з причепом виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з вантажним мікроавтобусом «Мерседес Спринтер» та легковим автомобілем «Опель Комбо». Причіп вантажного автомобіля перекинувся, притиснувши «Мерседес Спринтер» і «Опель Комбо».

В результаті зіткнення усі транспортні засоби зайнялися. Рятувальникам вдалося локалізувати пожежу, після чого слідчо-оперативна група змогла приступити до огляду місця події.

Працівники поліції вживають заходів щодо встановлення осіб водіїв та можливих пасажирів автомобілів «Мерседес Спринтер» та «Опель Комбо», які загинули внаслідок ДТП. За попередніми даними, загиблих четверо.

Наразі за даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 3 статті 286 Кримінального кодексу України – Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Водія вантажного автомобіля затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Розслідування триває.

Раніше повідомлялося, що у Полтавській області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. У результаті зіткнення легковика з вантажівкою загинули два журналісти. За інформацією місцевих ЗМІ, в аварії загинула знімальна група телеканалу «НТН» Володимир Непийпиво і Костянтин Худолій.

Тим часом, у Люблінському воєводстві Польщі сталася смертельна ДТП за участю українців. Унаслідок аварії загинула 9-річна дитина. Автомобіль Seat з трьома громадянами України з невстановленої поки причини виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з фурою.