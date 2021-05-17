Байден: США працюють над вирішенням конфлікту між Ізраїлем і Палестиною

Президент США відзначив, що палестинці та ізраїльтяни заслуговують жити в мирній країні

Президент США Джо Байден заявив, що його адміністрація працює над тим, щоб зупинити ескалацію воєнного конфлікту між Ізраїлем і Палестиною.

Байден зазначив, що для настання миру можуть також залучити регіональних партнерів.

«Моя адміністрація має намір продовжувати залучати палестинців, ізраїльтян та інших регіональних партнерів до роботи із забезпечення сталого спокою», – заявив Байден.

Глава Білого дому відзначив, що палестинці та ізраїльтяни заслуговують жити в мирній країні.

«Ми вважаємо, що палестинці та ізраїльтяни в рівній мірі заслуговують того, щоб жити в безпеці й в рівній мірі користуватися свободою, процвітанням і демократією», – повідомив президент США.

Нагадаємо, у суботу президент США Джо Байден провів телефонні переговори із прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу і президентом Палестини Махмудом Аббасом.

Зазначимо, Іран пообіцяв бойовикам «Хамас» підтримку в боротьбі з Ізраїлем.

Як відомо, через загострення у Секторі Гази ісламські країни зібралися на терміновий саміт.

Нагадаємо, палестино-ізраїльський конфлікт загострився після того, як стало відомо про намір влади Ізраїлю примусово виселити кілька арабських сімей зі Східного Єрусалима.

Починаючи з 10 травня із Сектора Гази по Ізраїлю випустили понад 2,8 тисячі ракет. При цьому в «Хамас» стверджують, що можуть продовжувати обстріли місяцями.

У Європі 15 травня пройшли акції на підтримку Палестини на тлі загострення конфлікту з Ізраїлем.

Зокрема у Лондоні на акції в підтримку Палестини постраждали дев’ять поліцейських, така ж кількість демонстрантів затримана.

Тим часом у Києві поблизу посольства Російської Федерації відбувся мітинг на підтримку Ізраїлю, учасники якого прийшли із гаслами «Росія = Хамас».



