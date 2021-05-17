Байден: США працюють над вирішенням конфлікту між Ізраїлем і Палестиною
Президент США відзначив, що палестинці та ізраїльтяни заслуговують жити в мирній країні
Президент США Джо Байден заявив, що його адміністрація працює над тим, щоб зупинити ескалацію воєнного конфлікту між Ізраїлем і Палестиною.
Байден зазначив, що для настання миру можуть також залучити регіональних партнерів.
«Моя адміністрація має намір продовжувати залучати палестинців, ізраїльтян та інших регіональних партнерів до роботи із забезпечення сталого спокою», – заявив Байден.
Глава Білого дому відзначив, що палестинці та ізраїльтяни заслуговують жити в мирній країні.
«Ми вважаємо, що палестинці та ізраїльтяни в рівній мірі заслуговують того, щоб жити в безпеці й в рівній мірі користуватися свободою, процвітанням і демократією», – повідомив президент США.
Нагадаємо, у суботу президент США Джо Байден провів телефонні переговори із прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу і президентом Палестини Махмудом Аббасом.
Зазначимо, Іран пообіцяв бойовикам «Хамас» підтримку в боротьбі з Ізраїлем.
Як відомо, через загострення у Секторі Гази ісламські країни зібралися на терміновий саміт.
Нагадаємо, палестино-ізраїльський конфлікт загострився після того, як стало відомо про намір влади Ізраїлю примусово виселити кілька арабських сімей зі Східного Єрусалима.
Починаючи з 10 травня із Сектора Гази по Ізраїлю випустили понад 2,8 тисячі ракет. При цьому в «Хамас» стверджують, що можуть продовжувати обстріли місяцями.
У Європі 15 травня пройшли акції на підтримку Палестини на тлі загострення конфлікту з Ізраїлем.
Зокрема у Лондоні на акції в підтримку Палестини постраждали дев’ять поліцейських, така ж кількість демонстрантів затримана.
Тим часом у Києві поблизу посольства Російської Федерації відбувся мітинг на підтримку Ізраїлю, учасники якого прийшли із гаслами «Росія = Хамас».