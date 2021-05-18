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    Ізраїль повідомив про спробу ракетного удару з території Лівану

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    Ізраїль повідомив про спробу ракетного удару з території Лівану - Ізраїль повідомив про спробу ракетного удару з території Лівану
    Ізраїль повідомив про спробу ракетного удару з території Лівану
    Фото з відкритих джерел

    У відповідь артилерія ізраїльських військових вразили осередки вогню

    Військові зафіксували шість невдалих запусків ракет з Лівану. Про це повідомляє The Jerusalem Post.

    «Після спрацьовування сирен, які прозвучали в кібуці Місгав-Ам, було виявлено шість невдалих спроб запуску ракет з Лівану, що не перелетіли на територію Ізраїлю», – йдеться в повідомленні.

    У відповідь артилерія ізраїльських військових вразили осередки вогню. Раніше у відомстві повідомляли, що сирени повітряної тривоги спрацювали в кібуці Місгав-Ам на півночі країни.

    Напередодні Ізраїль заявляв про удар по головному штабу служби внутрішньої безпеки руху ХАМАС в секторі Газа. Крім того, військові завдали ударів по шести підземним і десяти наземним пусковим установкам.

    Конфлікт в регіоні різко загострилася після того, як Ізраїль ухвалив рішення виселити кілька палестинських сімей зі Східного Єрусалиму. Це викликало масові акції протесту і безлади в Єрусалимі, в результаті яких постраждали сотні людей.

    Ракетні удари між Ізраїлем і сектором Газа тривають з 10 травня, загострення почалося через зіткнення між палестинцями та ізраїльською поліцією в Східному Єрусалимі.

    До слова, Нетаньягу подякував Україні за рішучу підтримку Ізраїлю.

    Зазначимо, Іран пообіцяв бойовикам «Хамас» підтримку в боротьбі з Ізраїлем.

    Як відомо, через загострення у Секторі Гази ісламські країни зібралися на терміновий саміт.

    Нагадаємо, палестино-ізраїльський конфлікт загострився після того, як стало відомо про намір влади Ізраїлю примусово виселити кілька арабських сімей зі Східного Єрусалима.

    Починаючи з 10 травня із Сектора Гази по Ізраїлю випустили понад 2,8 тисячі ракет. При цьому в «Хамас» стверджують, що можуть продовжувати обстріли місяцями.

    У Європі 15 травня пройшли акції на підтримку Палестини на тлі загострення конфлікту з Ізраїлем.

    Зокрема у Лондоні на акції в підтримку Палестини постраждали дев’ять поліцейських, така ж кількість демонстрантів затримана.

    Тим часом у Києві поблизу посольства Російської Федерації відбувся мітинг на підтримку Ізраїлю, учасники якого прийшли із гаслами «Росія = Хамас».

    Теги: Росія Ізраїль Іран саміт військові ХАМАС
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    Ізраїль повідомив про спробу ракетного удару з території Лівану