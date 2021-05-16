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    Із Сектора Гази по Ізраїлю минулої ночі випустили понад 130 ракет

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    Близько половини снарядів було спрямовано на центральну та південну частини Ізраїлю - Із Сектора Гази по Ізраїлю минулої ночі випустили понад 130 ракет

    Близько половини снарядів було спрямовано на центральну та південну частини Ізраїлю

    Фото з відкритих джерел

    За підрахунками ізраїльських військових, з території Сектору Гази випустили у бік Ізраїлю майже 2500 ракет

    З території Сектору Гази випустили понад 130 ракет у напрямку Ізраїлю протягом ночі з суботи на неділю, заявляють ізраїльські військові.

    Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на The Times of Israel.

    Згідно з даними Армії оборони Ізраїлю, за цей час на територію Ізраїлю прилетіло близько 120 ракет, тоді як 11 снарядів не змогли перетнути кордон та впали у Секторі Гази.

    Близько половини снарядів було спрямовано на центральну та південну частини Ізраїлю. Втім обстріл не спричинив значної шкоди або жертв серед населення.

    Загалом, згідно за підрахунками ізраїльських військових, з території Сектору Гази випустили у бік Ізраїлю майже 2500 ракет з початку бойових дій у понеділок.

    Палестинсько-ізраїльський конфлікт загострився після того, як стало відомо про намір влади Ізраїлю примусово виселити кілька арабських сімей зі Східного Єрусалима.

    Напередодні президент США Джо Байден провів телефонні переговори із прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху і президентом Палестини Махмудом Аббасом.

    Зазначимо, усі авіакомпанії світу закрили польоти до Ізраїлю через обстріли.

    Нагадаємо, з 10 травня із Сектора Газа по Ізраїлю випустили понад 2,8 тисячі ракет. При цьому в «Хамас» стверджують, що можуть продовжувати обстріли місяцями.

    У Європі 15 травня пройшли акції на підтримку Палестини на тлі загострення конфлікту з Ізраїлем.

    Варто зазначити, що північ Ізраїлю обстріляли ракетами з Лівану. Також Ізраїль повідомив про ракетний обстріл з території Сирії.

    До слова, Ізраїль показав знищення розвідувального центру «Хамас».

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    Теги: ЄС Ізраїль обстріл військові президент ХАМАС кордон населення
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