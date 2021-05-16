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    У Лондоні на акції в підтримку Палестини постраждали дев’ять поліцейських

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    Чотири особи затримані за підозрою у порушенні правил у сфері охорони здоров&rsquo;я - У Лондоні на акції в підтримку Палестини постраждали дев’ять поліцейських
    Чотири особи затримані за підозрою у порушенні правил у сфері охорони здоров’я
    Фото The Guardian

    За підозрою у насильницьких безладах було здійснено дев’ять арештів

    У Лондоні 13 людей були заарештовані після в основному мирного протесту на знак солідарності з народом Палестини біля посольства Ізраїлю в суботу.

    Про це повідомляє The Guardian.

    Столична поліція заявила, що дев’ять її співробітників були поранені під час розгону натовпу біля посольства в західному Лондоні. За повідомленням силових структур, протестувальники закидали офіцерів різними предметами.

    За підозрою у насильницьких безладах було здійснено дев’ять арештів, ще чотири особи затримані за підозрою у порушенні правил у сфері охорони здоров’я. Усі вони залишаються під вартою.

    Раніше цього дня тисячі людей пройшли маршем через центральний Лондон, щоб висловити солідарність з палестинцями в Газі.

    Організатори акції заявили, що уряд Великої Британії повинен вжити негайних дій, щоб допомогти припинити жорстоке насильство.

    Палестинсько-ізраїльський конфлікт загострився після того, як стало відомо про намір влади Ізраїлю примусово виселити кілька арабських сімей зі Східного Єрусалима.

    Напередодні президент США Джо Байден провів телефонні переговори із прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху і президентом Палестини Махмудом Аббасом.

    Зазначимо, усі авіакомпанії світу закрили польоти до Ізраїлю через обстріли.

    Нагадаємо, з 10 травня із Сектора Газа по Ізраїлю випустили понад 2,8 тисячі ракет. При цьому в «Хамас» стверджують, що можуть продовжувати обстріли місяцями.

    У Європі 15 травня пройшли акції на підтримку Палестини на тлі загострення конфлікту з Ізраїлем.

    Варто зазначити, що північ Ізраїлю обстріляли ракетами з Лівану. Також Ізраїль повідомив про ракетний обстріл з території Сирії.

    До слова, Ізраїль показав знищення розвідувального центру «Хамас».

    Теги: Ізраїль обстріл протест Велика Британія поліція ХАМАС уряд
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