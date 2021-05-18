Ізраїль зміг створити свою державу, а Палестина – ні

В арабо-ізраїльському конфлікті є два шляхи

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Можно искать седые корни и говорить «это наш кусок земли», — это рождает всякие рациональные решения той или иной стороны, начинается то «израильская военщина», то «палестинские боевики». Но есть одна вещь, которая как Альфа и Омега стоит в этой всей истории.

Когда в 1948 году было принято решение о создании государства Израиль, то, по сути, было принято решение о создании двух государств. И должно было быть государство Палестина. Оно в тех же категориях находится. Я понимаю, что палестинцы считали, что все пространство, где они живут, что это их, и что – ну, ладно, есть решение ООН, что должно быть государство Израиль и государство Палестина. Ну. Израиль сделал свое государство, а Палестина нет.

И они решили – теперь мы знаем, почему они это решили и знаем, что для них самое главное воевать, – к великому сожалению. По причине того, что строить свое государство это нести ответственность, а воевать это вечно быть героями. Но это – против своего народа. А тем не менее, – ну, можно и так, можно бесконечно получать помощь на борьбу с Израилем.

Понимаете, отсутствие вменяемых политиков со стороны Палестины. Тут говорят: Израиль решил строить на палестинских территориях, отобрать кусок палестинских земель. И вдруг полетели ракеты. И полетели в таком массовом количестве, что стала понятна простая вещь – что совершенно не имеет значения, какая была причина. Ракеты готовятся.

Я тут с удивлением выяснил – тут все говорят, что Путин дает оружие. Путин не дает напрямую оружие ХАМАС, возможно, оно идет как-то через Сирию. Но 99% этих ракет – это самопальные ракеты, которые делаются на коленке на палестинских территориях.

Поэтому простая вещь – обижаться друг на друга можно сколько угодно. Но есть одна простая истина: есть Палестина и есть Израиль. Можно посмотреть на одно, и на другое. И там и там нет воды, и там и там пустыня, условно говоря, вместо земли. И там и там, если это не возделывать и не приложить руки, это будет пустыня.

Поэтому – делайте. Но они не делают. Вот и все. На самом деле арабо-израильский конфликт, если брать общим, не залезая в детали, а политика такого масштаба всегда делается большими мазками. Политики, когда договариваются о создании государств, они не говорят, что ты у меня украл козу. Они не хотят делать свое государство – не хотят, и все.

Поэтому пока там не появится, наверное, вменяемый лидер, который сможет преодолеть эту историю про оказание бесконечной помощи Палестине, – а смотрите, какие идут… Вон Катя, моя дочь мне показывала, какие идут по всему миру пропалестинские выступления, манифестации, осуждение Израиля. Да ради бога, осуждайте, только не забудьте спросить, почему Палестина все никак не создаст свое государство. Свое, где будет собирать налоги, будет нести ответственность, где будут выборы, а не будут вот эти чуваки клепать в подземных землянках ракеты на всякий случай, чтобы эти ракеты массово, при любом каком-то конфликте – неважно, каком, но ракеты есть, «наш бронепоезд стоит на запасном пути». Вот и все, что можно сказать про арабо-израильский конфликт, не занимая ни одну, ни другую точку зрения. И все, делайте.

Джерело: Эхо Москвы

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