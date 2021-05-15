Ізраїль знищив офіс голови служби безпеки «Хамас» (відео)

З Гази за ніч по Ізраїлю випустили ще 200 ракет

Армія оборони Ізраїлю заявила, що знищила офіс голови служби безпеки «Хамас» в секторі Гази. А також, що близько 200 ракет було випущено по Ізраїлю з Гази з учорашнього вечора. Про це йдеться в повідомленнях, опублікованих на сторінці армії в Twitter.

«Тауфік Абу Наїм є головою служби безпеки «Хамас». Ми щойно знищили його офіс, який він використовував для управління військовою інфраструктурою «Хамас», – йдеться в повідомленні у ніч на 15 травня.

חוליות טרור, מנהרות, אתרי מודיעין והמשגר ממנו ירו לירושלים:

"שומר החומות" - תיעוד התקיפות האוויריות שהתבצעו במהלך הלילה >>https://t.co/rdBKZyEBT8 pic.twitter.com/RJarQJRXCI — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) May 15, 2021

Як вказали в Цахал, в цілому «у відповідь на понад 2000 ракет, випущених з Гази по Ізраїлю», вчора ввечері вони вразили: «офіс військової розвідки; ракетні пускові установки; пускові установки для ракет класу «земля-земля»; 2 групи терористів».

Медики Гази заявили, що сім’я з 10 осіб загинула у результаті авіаудару ізраїльської авіації на заході Гази, пише The Times of Israel. За даними медичних джерел, вісім дітей і дві жінки, що належать до родини Абу Хатаба, були вбиті в триповерховій будівлі в таборі біженців Шаті, зруйнованому в результаті ізраїльського удару.

Водночас в армії оборони Ізраїлю повідомили про нові удари з боку сектору Газа.

«Станом на 7:00, починаючи з 19:00 минулого вечора, було зафіксовано близько 200 пусків з сектора Газа на територію Ізраїлю», – вказали в армії оборони Ізраїлю.

Як зазначено, близько 30 ракет впало в секторі Газа. Було перехоплено понад 100 ракет.

Нагадаємо, минулої ночі повідомлялося, що Ізраїль почав атакувати Сектор Гази авіацією та наземними силами.

Тим часом збройні сили Ізраїлю стверджують, що нині в Секторі Гази немає підрозділів, які здійснюють наземну військову операцію.

Варто зазначити, що північ Ізраїлю обстріляли ракетами з Лівану. Також Ізраїль повідомив про ракетний обстріл з території Сирії.

До слова, Ізраїль показав знищення розвідувального центру «Хамас».

Як відомо, у середу ввечері «Хамас» випустив у бік Тель-Авіва 130 ракет, є поранені. Загалом із Сектора Гази випустили по Ізраїлю вже понад 1000 ракет.

Нагадаємо, конфлікт між Ізраїлем і Палестиною на Близькому Сході знову перейшов в гарячу фазу. Сотні взаємних ударів між Єрусалимом і Сектором Газа ознаменували найважче загострення в регіоні з 2014 року.