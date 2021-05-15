Європою прокотилися акції на підтримку Палестини: розірвані прапори Ізраїлю і затримання

У Брюсселі на вулиці вийшло близько 2,5 тис. осіб з палестинськими прапорами

У низці міст поліція розганяла протестувальників сльозогінним газом і водометами

У Європі 15 травня пройшли акції на підтримку Палестини на тлі загострення конфлікту з Ізраїлем. У низці міст поліція розганяла протестувальників сльозогінним газом і водометами, а також затримувала учасників.

Про це повідомило видання Times of Israel.

У Лондоні протестувальники зібралися біля мармурової арки недалеко від Гайд-парку і пройшли до посольства Ізраїлю, де влаштували мітинг. Акція носила мирний характер, якщо не брати до уваги розірваних ізраїльських прапорів.

לא זוכר דברים כאלה, והיו הפגנות pic.twitter.com/5m7YUi9zcm — Elad Simchayoff (@Elad_Si) May 15, 2021

У Берліні кілька тисяч людей зібралися в районі Кройцберг і пройшли ходою на знак підтримки Палестини. Це вже друга акція в німецькій столиці за сьогоднішній день. Перша проходила в районі Нойкельн і закінчилася сутичками з поліцією і затриманнями.

У Парижі на акцію протесту вийшло сотень людей, поліція застосувала водомети і сльозогінний газ, щоб їх розігнати. У відповідь протестувальники кидали каміння і намагалися перегородити дороги.

У Мадриді на вулиці вийшло близько 2,5 тисячі осіб з палестинськими прапорами. Вони пройшли маршем до площі Пуерта-дель-Соль. Акція пройшла мирно.

Аналогічні акції на підтримку Палестини пройшли в Брюсселі, Гаазі та інших європейських містах. Протестували і на Близькому Сході. Проти дій Ізраїлю вийшли жителі Лівану, Йорданії і ряд інших мусульманських країн.

Нагадаємо, що «Хамас» почав атакувати південь Ізраїлю після зіткнень на Західному березі. За даними на вечір 14 травня, з ізраїльського боку загинуло не менше 10 осіб, з палестинської – майже 140, у тому числі близько 40 дітей.

Минулої ночі повідомлялося, що Ізраїль почав атакувати Сектор Гази авіацією та наземними силами.

Тим часом збройні сили Ізраїлю стверджують, що нині в Секторі Гази немає підрозділів, які здійснюють наземну військову операцію.

Варто зазначити, що північ Ізраїлю обстріляли ракетами з Лівану. Також Ізраїль повідомив про ракетний обстріл з території Сирії.

До слова, Ізраїль показав знищення розвідувального центру «Хамас».

У Секторі Гази проживає приблизно 1600 громадян України (переважно українські жінки, які перебувають у шлюбі з палестинцями, і члени їхніх сімей). Станом на 14 травня загиблих або поранених серед українських громадян внаслідок загострення конфлікту немає. У суботу зранку повідомлялося, що принаймні 80 з них висловили бажання покинути зону бойових дій.

Наразі МЗС шукає шляхи евакуації українців з Сектору Гази.