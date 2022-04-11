В’їзд за реєстрацією, до п’ятниці місто повністю розмінують: Що відбувається у Бучі зараз

Буча, одне із найбільш постраждалих від війни міст Київської області, повертається до нормального життя

У Бучі розпочалося інтенсивне відновлення усіх постраждалих та знищених комунікацій. Про це в коментарі Telegram-каналу видання «Страна» заявив секретар Бучанської міської ради Тарас Шаправський.

За словами Шаправського, зараз у місті паралельно працює ціла низка різноманітних бригад – відновлюються газо- і водопостачання, робота електромереж та інтернет-провайдерів.

На об’єктах критичної інфраструктури, заявив секретар міськради, світло з’явиться уже в середу-четвер. Вода і газ у житлові мікрорайони почнуть надходити до кінця тижня.

Разом з тим Буча ще не до кінця розмінована. На цю хвилину, зазначив Шаправський, перевірено близьео 60-70% території міста. «Ми вже розмінували критичну інфраструктуру, громадські місця, промзони, зараз займаємося підприємствами та супермаркетами, щоб вони максимально швидко могли запустити свою роботу», – пояснив секретар міськради. За його словами, залишилися неперевіреними в основному житлові багатоповерхівки. До п’ятниці, висловив упевненість чиновник, уся Буча буде розмінована.

Цивільних людей уже запускають в місто, але тільки за наявності місцевої реєстрації. Шаправський пояснив, чому: «Хоча ми й пояснювали, що в Бучу поки що рано повертатися, люди все одно масово намагаються проїхати до міста». Тому й було прийняте рішення про таке обмеження, аби дати можливість містянам почати ремонтувати пошкоджені окупантами будинки.

Нагадаємо, 8 квітня в Бучі поліція Київщини провела огляд загиблих в одному з найбільш масштабних захоронень цивільних осіб, вбитих під час бойових дій. 40 загиблих з масового захоронення в Бучі - це мирні жителі, які не чинили жодного опору.

10 квітня під час огляду загиблих на місці масового захоронення в Бучі було виявлено тіло старшого лейтенанта поліції Юрія Чабаха.

Раніше повідомлялося, що в Бучі з великої братської могили почали діставати тіла закатованих і вбитих росіянами містян.

Дещо раніше слідчі ідентифікували 163 убитих російськими окупантами жителів Бучі.