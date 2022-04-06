Корупціонери пройдуть очищення війною. НАЗК прорідить реєстр

НАЗК запевняє, що той, хто розграбував Україну, не зможе так легко відбілити свою репутацію

Тих, хто захищає Україну у складі Збройних сил України, Територіальної оборони, ДСНС або інших органів, може бути виключено з Реєстру корупціонерів. Про це повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції.

«Більшість записів у Реєстрі корупціонерів стосуються дрібних порушень, пов’язаних із корупцією. Наприклад, прострочення дедлайну для подання декларації. Проте подібний запис може значно вливати на репутацію особи. На думку Національного агентства з питань запобігання корупції, на сьогодні неприпустимо, щоб репутація захисників України була затьмарена фактом перебування в Реєстрі. Саме тому НАЗК видало, а Мін’юст затвердив, відповідний наказ», - йдеться в повідомленні.

Відтак, громадяни України, які захищають державу у війні з окупантом, мають можливість подати до НАЗК заяву про вилучення відомостей стосовно себе з Реєстру корупціонерів.

НАЗК зазначає, що кожна заява буде розглянута індивідуально. «Тому не варто хвилюватися, що той, хто розграбовував Україну, а зараз лише робить вигляд, що захищає країну, зможе легко відбілити свою репутацію», - підкреслює агентство.

Як подати заяву про виключення з Реєстру корупціонерів?

Для подання заяви потрібно:

Підготувати такі документи:

саму заяву за формою, затвердженою у додатку до Наказу

копію паспорта

копію документа, що засвідчує участь у захисті країни

згоду на обробку персональних даних

Надіслати зазначені документи на адресу НАЗК: Україна, м. Київ, бульвар Дружби Народів, 28, 01103.

Після того, як інформацію буде підтверджено, дані будуть вилучені з Реєстру протягом 5 робочих днів.

Як повідомлялося, Національне агентство з питань запобігання корупції створило для Служби безпеки базу імен ймовірних зрадників України. Станом на 19 березня там уже 245 людей.