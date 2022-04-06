Корупціонери пройдуть очищення війною. НАЗК прорідить реєстр
Із Реєстру корупціонерів приберуть тих, хто захищає Україну
НАЗК запевняє, що той, хто розграбував Україну, не зможе так легко відбілити свою репутацію
Тих, хто захищає Україну у складі Збройних сил України, Територіальної оборони, ДСНС або інших органів, може бути виключено з Реєстру корупціонерів. Про це повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції.
«Більшість записів у Реєстрі корупціонерів стосуються дрібних порушень, пов’язаних із корупцією. Наприклад, прострочення дедлайну для подання декларації. Проте подібний запис може значно вливати на репутацію особи. На думку Національного агентства з питань запобігання корупції, на сьогодні неприпустимо, щоб репутація захисників України була затьмарена фактом перебування в Реєстрі. Саме тому НАЗК видало, а Мін’юст затвердив, відповідний наказ», - йдеться в повідомленні.
Відтак, громадяни України, які захищають державу у війні з окупантом, мають можливість подати до НАЗК заяву про вилучення відомостей стосовно себе з Реєстру корупціонерів.
НАЗК зазначає, що кожна заява буде розглянута індивідуально. «Тому не варто хвилюватися, що той, хто розграбовував Україну, а зараз лише робить вигляд, що захищає країну, зможе легко відбілити свою репутацію», - підкреслює агентство.
Як подати заяву про виключення з Реєстру корупціонерів?
Для подання заяви потрібно:
Підготувати такі документи:
- саму заяву за формою, затвердженою у додатку до Наказу
- копію паспорта
- копію документа, що засвідчує участь у захисті країни
- згоду на обробку персональних даних
Надіслати зазначені документи на адресу НАЗК: Україна, м. Київ, бульвар Дружби Народів, 28, 01103.
Після того, як інформацію буде підтверджено, дані будуть вилучені з Реєстру протягом 5 робочих днів.
Як повідомлялося, Національне агентство з питань запобігання корупції створило для Служби безпеки базу імен ймовірних зрадників України. Станом на 19 березня там уже 245 людей.