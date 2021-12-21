Рекордна ціна газу, скарга Чауса та штраф Roshen. 21 грудня за хвилину

Ціна газу в Європі за день зросла вже більш ніж на 27%

З 23 грудня, до «жовтої» зони карантину переходять шість областей, у 2021 році Україна зібрала рекордний за історію незалежності врожай, НАТО вперше проведе кібернавчання у Києві

Опальний Чаус оскаржує своє відрахування зі штату суддів

Екссуддя Дніпровського районного суду Києва Микола Чаус просить Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК) визнати незаконним та скасувати наказ про відрахування його зі штату суддів. В Окружному адмінсуді заявили, що їм надійшло два позови від Чауса.

Антимонопольний комітет оштрафував Roshen на 280 млн грн.

Антимонопольний комітет України 21 грудня оштрафував загалом на понад 283 млн грн одразу три компанії, які пов'язані з кондитерською корпорацією Roshen п’ятого президента України Петра Порошенка.

Йдеться про компанії ТОВ «Інтерстач Україна», ПрАТ «Дніпровський КПК» та ПрАТ «Інтеркорн». У АМКУ зазначають, що вони пов’язані відносинами контролю через кінцевого бенефіціарного власника – Петра Порошенка.

Напередодні Різдва шість областей виходять із «червоної» зони

У четвер, з 23 грудня, до «жовтої» зони карантину переходять Житомирська, Миколаївська, Сумська, Черкаська, Чернігівська та Київська області. Таке рішення ухвалила на позачерговому засіданні Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Відповідно до даних Міністерства охорони здоров'я, станом на 21 грудня в «червоній» зоні карантину перебувають вісім областей: Волинська, Житомирська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Сумська, Черкаська, Чернігівська.

Ціна на газ у Європі вперше в історії злетіла до $2150

Вартість газу в Європі, яка сьогодні вперше в історії перевищила $2 тис. за тисячу кубічних метрів, незабаром подолала позначку у $2150.

Отже, сьогодні січневий ф'ючерс із постачанням на нідерландський хаб TTF коштував $2150 за тисячу кубометрів. Таким чином ціна газу в Європі за день зросла вже більш ніж на 27%.

Україна зібрала рекордний за 30 років врожай

У 2021 році Україна зібрала рекордний за історію незалежності врожай і перевищила попередній прогноз у 100 млн тонн. Про це повідомив міністр агрополітики Роман Лещенко.

«Ми завершуємо цьогорічний збір зернових, зернобобових та олійних культур рекордом у понад 106 млн тонн. Це абсолютний максимум за всю історію нашої держави!», – написав Лещенко.

За словами міністра, зернових та зернобобових цьогоріч зібрано понад 84 млн тонн, олійних культур – 22,6 млн тонн.

НАТО вперше проведе великі кібернавчання у Києві

На початку 2022 року у Києві проведуть міжнародні кібернавчання НАТО. Захід вперше відбудеться на території України. Про це під час брифінгу повідомила віцепрем’єр-міністерка України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

Стефанішина координує процес і пишається, що Україна «вперше стане країною, яка прийматиме всі країни Альянсу, всі команди».