Опальний Чаус оскаржує своє відрахування зі штату суддів

До Окружного адмінсуду Києва суду надійшло два позови від Миколи Чауса

Чаус просить суд визнати незаконним та скасувати наказ про своє відрахування зі штату суддів

Екссуддя Дніпровського районного суду Києва Микола Чаус просить Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК) визнати незаконним та скасувати наказ про відрахування його зі штату суддів. Про це сьогодні повідомляє пресслужба ОАСК.

В Окружному адмінсуді заявили, що їм надійшло два позови від Чауса. Екссуддя просить визнати незаконним та скасувати наказ Дніпровського районного суду міста Києва про своє відрахування зі штату суддів.

За даними ОАСК, в іншому позові серед позовних вимог Чаус просить визнати протиправними дії Дніпровського районного суду Києва у вигляді подання до Вищої ради правосуддя звернення з дисциплінарною скаргою щодо притягнення його до дисциплінарної відповідальності.

Зазначимо, у грудні засідання суду у справі Миколи Чауса, якого звинувачують в отриманні хабаря у розмірі $150 тисяч, перенесли нібито через те, що Чаус втратив слух.

30 листопада Антикорупційний суд провів перше засідання у справі судді Чауса. Раніше Чаус прийшов на суд у бронежилеті.

3 серпня детективи НАБУ затримали екссуддю Дніпровського райсуду Києва у лікарні «Феофанія». 4 серпня Вищий антикорупційний суд обрав екссудді запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, а також зобов‘язав здати закордонні паспорти та носити електронний засіб контролю (браслет).

6 серпня захисту відкрили матеріали кримінального провадження для ознайомлення. Після завершення ознайомлення екссудді вручений обвинувальний акт.

Зазначимо, НАБУ з 2016 року розслідує кримінальне провадження за фактом вимагання та отримання великого хабаря суддею Дніпровського суду Києва Чаусом. Хабар суддя закопав на городі в банках.

Згодом Чаус знайшовся в селі у Вінницькій області. Після чого його забрали співробітники СБУ.

І врешті Національне антикорупційне бюро України заявило про затримання екссудді Дніпровського райсуду Києва в лікарні «Феофанія».

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