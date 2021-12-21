НАТО вперше проведе великі кібернавчання у Києві

Торік українська команда Державної служби спеціального зв’язку виграла кібернавчання НАТО

На початку 2022 року у Києві проведуть міжнародні кібернавчання НАТО. Захід вперше відбудеться на території України.

Про це під час брифінгу повідомила віцепрем’єр-міністерка України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

«Ми очікуємо, що вже на початку 2022 року відбудуться міжнародні натівські навчання з питань кібербезпеки. Вони пройдуть в Україні, безпосередньо у Києві… Минулого року українська команда Державної служби спеціального зв’язку виграла ці навчання», – зазначила вона.

Стефанішина координує процес і пишається, що Україна «вперше стане країною, яка прийматиме всі країни Альянсу, всі команди».

«І ці навчання відбудуться безпосередньо на території України», – сказала міністерка.

Ці навчання мають на меті підготовку кіберзахисників до захисту мереж НАТО і своїх країн, а також випробовування процесів і процедур прийняття рішень.

У 2020 році через пандемію Covid-19 навчання відбувалися віртуально, а кіберзахисники були зв’язані між собою через Естонський навчальний центр кібербезпеки. У навчаннях брали участь майже 1000 офіційних осіб і експертів з країн – членів НАТО, чотирьох країн-партнерів (Фінляндії, Ірландії, Швеції і Швейцарії), а також з Європейського союзу.

Нагадаємо, напередодні The New York Times повідомив, що Сполучені Штати та Велика Британія направили в Україну експертів з кібервійни, сподіваючись краще підготувати країну до протистояння наступному кроку президента Росії Володимира Путіна.

Чиновники у Білому домі відмовилися розповідати подробиці про кіберфахівців, що працюватимуть в українських державних органах. Проте офіційні особи заявили про намір розширювати подібну підтримку. Британська сторона також відмовилася від додаткових коментарів.

Раніше США звинуватили РФ у причетності до кібератак на розробки вакцин проти Covid-19.

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