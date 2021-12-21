  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    НАТО вперше проведе великі кібернавчання у Києві

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Країни НАТО щороку проводять масштабні кібернавчання - НАТО вперше проведе великі кібернавчання у Києві
    Країни НАТО щороку проводять масштабні кібернавчання
    фото з відкритих джерел

    Торік українська команда Державної служби спеціального зв’язку виграла кібернавчання НАТО

    На початку 2022 року у Києві проведуть міжнародні кібернавчання НАТО. Захід вперше відбудеться на території України.

    Про це під час брифінгу повідомила віцепрем’єр-міністерка України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

    «Ми очікуємо, що вже на початку 2022 року відбудуться міжнародні натівські навчання з питань кібербезпеки. Вони пройдуть в Україні, безпосередньо у Києві… Минулого року українська команда Державної служби спеціального зв’язку виграла ці навчання», – зазначила вона.

    Стефанішина координує процес і пишається, що Україна «вперше стане країною, яка прийматиме всі країни Альянсу, всі команди».

    «І ці навчання відбудуться безпосередньо на території України», – сказала міністерка.

    Ці навчання мають на меті підготовку кіберзахисників до захисту мереж НАТО і своїх країн, а також випробовування процесів і процедур прийняття рішень.

    У 2020 році через пандемію Covid-19 навчання відбувалися віртуально, а кіберзахисники були зв’язані між собою через Естонський навчальний центр кібербезпеки. У навчаннях брали участь майже 1000 офіційних осіб і експертів з країн – членів НАТО, чотирьох країн-партнерів (Фінляндії, Ірландії, Швеції і Швейцарії), а також з Європейського союзу.

    Нагадаємо, напередодні The New York Times повідомив, що Сполучені Штати та Велика Британія направили в Україну експертів з кібервійни, сподіваючись краще підготувати країну до протистояння наступному кроку президента Росії Володимира Путіна.

    Чиновники у Білому домі відмовилися розповідати подробиці про кіберфахівців, що працюватимуть в українських державних органах. Проте офіційні особи заявили про намір розширювати подібну підтримку. Британська сторона також відмовилася від додаткових коментарів.

    Раніше США звинуватили РФ у причетності до кібератак на розробки вакцин проти Covid-19.

    Читайте також:

    Теги: Росія СБУ США НАТО ФСБ кібератака військові навчання Україна кібербезпека Ольга Стефанішина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    НАТО вперше проведе великі кібернавчання у Києві