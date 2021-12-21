Напередодні Різдва шість областей виходять із «червоної» зони

Сьогодні в Україні епідситуація значно краще, ніж ще місяць тому

Сьогодні в Україні епідситуація значно краще, ніж ще місяць тому

У «червоній» зоні перед новорічними святами залишаться лише Волинська й Запорізька області

У четвер, з 23 грудня, до «жовтої» зони карантину переходять Житомирська, Миколаївська, Сумська, Черкаська, Чернігівська та Київська області. Таке рішення ухвалила на позачерговому засіданні Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

Відповідно до даних Міністерства охорони здоров'я, станом на 21 грудня в «червоній» зоні карантину перебувають вісім областей: Волинська, Житомирська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Сумська, Черкаська, Чернігівська.

Таким чином, з 23 грудня у «червоній» зоні залишаться лише Волинська й Запорізька області.

Немчінов нагадав, що з 6 грудня в Україні почали діяти нові правила карантину, які направлені першою чергою на невакцинованих українців. Відвідувати громадські заклади на «жовтому» рівні епіднебезпеки можуть лише ті, хто отримав принаймні одну дозу щеплення проти Covid-19 та має «жовтий» ковід-сертифікат чи довідку 063/о.

Для обслуговування відвідувачів та клієнтів працівникам ресторанів, готелів та спортзалів потрібно мати принаймні одне щеплення проти Covid-19. Водночас для відвідування громадських закладів можна використовувати і негативний тест, який чинний 72 години, або альтернативний документ – ковід-сертифікат про одужання.

Таким чином, на «жовтому» рівні епіднебезпеки громадські заклади не можуть обслуговувати клієнтів, а також допускати до роботи тих, хто не має відповідних документів.

За критеріями Міністерства охорони здоров'я, визначеними для «червоної» зони, завантаженість ліжок, забезпечених подачею медичного кисню у закладах охорони здоров’я для пацієнтів з Covid-19, повинна складати понад 65%; кількість госпіталізованих пацієнтів з Covid-19 протягом останніх семи днів на 100 тис. населення – більше ніж 60; коефіцієнт виявлення Covid-19 методом ПЛР – більш як 20%; рівень зростання загальної кількості госпіталізованих протягом останніх семи днів – більш як 50%.

До слова, перший інфікований «Омікроном» українець вже одужав. Стало відомо, як протікала недуга.

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