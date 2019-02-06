Республіка Корея і США погодили графік щорічних військових навчань на 2019 рік



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Не виключено, що навчання Foal Eagle можуть перейменувати для того, щоб не провокувати КНДР

Остаточні деталі щодо щорічних навчань будуть опубліковані вже після візиту спецпосланника США до Пхеньяна

Республіка Корея і США мають в найближчому майбутньому опублікувати деталі погодженого графіка спільних військових тренувань на 2019 рік. В тому числі мова йде про тренування Key Resolve тривалістю два тижні, які мають відбутися в березні.

Про це повідомляє ресурс UPI Defense із посиланням на південнокорейський телеканал YTN.

Key Resolve є командно-штабними тренуваннями, де в тому числі відбуваються комп’ютерні симуляції. Зазвичай ці навчання проводили із тренуваннями Foal Eagle, які відбуваються на полігонах. Не виключено, що навчання Foal Eagle можуть перейменувати для того, щоб не провокувати КНДР.

Остаточні деталі щодо щорічних навчань будуть опубліковані вже після візиту спецпосланника США до Пхеньяна. Проте очікується, що масштаби тренувань підрозділів збройних сил Республіки Корея і США в 2019 році будуть зменшені.