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    Рейтинг «брехунів і правдолюбів» VoxChek: минулого року найбільш правдивим був Садовий

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    Кандидат у президенти Андрій Садовий виявився найменш брехливим політиком - Рейтинг «брехунів і правдолюбів» VoxChek: минулого року найбільш правдивим був Садовий
    Кандидат у президенти Андрій Садовий виявився найменш брехливим політиком
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    Найменш правдиво говорила минулого року, відповідно до рейтингу, Юлія Тимошенко – 31,5%

    Фактчекінговий проект VoxCheck склав «рейтинг брехунів та правдолюбів» серед політиків, які лідирують в соціологічних опитуваннях до президентських та парламентських виборів.

    Відповідно до аналізу, за результатами 2018 року серед кандидатів у президенти «найбільшим правдолюбом» був мер Львова Андрій Садовий. Команда проекту визначила 73,1% правдивих тверджень у риториці політика за 2018 рік, пише gazeta.ua

    Проект VoxCheck склав «рейтинг брехунів та правдолюбів» серед політиків, які є лідерами соцопитувань до президентських та парламентських виборів. 

    Анатолій Гриценко у своїй риториці був правдивим у 68,1% випадків, Петро Порошенко – у 56,4%. Менше половини правди вкладають у свої твердження Юрій Бойко (44,6%) та Олег Ляшко (40,7%). А найменш правдиво говорила минулого року, відповідно до рейтингу, Юлія Тимошенко – 31,5%.

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    Рейтинг «брехунів і правдолюбів» VoxChek: минулого року найбільш правдивим був Садовий
    Рейтинг «брехунів і правдолюбів» VoxChek: минулого року найбільш правдивим був Садовий

    Проект VoxCheck склав «рейтинг брехунів та правдолюбів» серед політиків, які є лідерами соцопитувань до президентських та парламентських виборів

    Як зазначає команда VoxCheck, окремо експерти також перевірятимуть твердження кандидатів у президенти від початку 2019 року.

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