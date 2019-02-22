Рейтинг топ-порушників НАЗК очолив посол України в Ірані графіка



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Із грудня 2015 року Сергій Бурдиляк - надзвичайний і повноважний посол України в Ісламській Республіці Іран

За результатами перевірки декларацій дипломата було встановлено недостовірні відомості на суму понад 1,2 млн грн

Національне агентство з питань запобігання корупції оприлюднило топ-порушення антикорупційного законодавства січня 2019 року. На першому місці - відомості від посла України в Ірані.

Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

«На першому місці рейтингу, складеного прес-службою Національного агентства з питань запобігання корупції, два обґрунтовані висновки щодо декларування завідомо недостовірних відомостей надзвичайним і повноважним послом Посольства України в Ісламській Республіці Іран Сергієм Бурдиляком», - йдеться у повідомленні.

Так, за результатами перевірки декларацій, поданих дипломатом за 2015 та 2016 роки, загалом встановлено недостовірні відомості на суму понад 1,2 млн грн. Про це повідомлено Національне антикорупційне бюро зазначили у НАЗК.

Друге місце рейтингу займає обґрунтований висновок за результатами перевірки декларації за 2016 рік, поданої депутатом Чернівецької міської ради Ромео Скрипою. Загалом уповноважені особи Національного агентства встановили декларування депутатом недостовірних відомостей на суму понад 670 тис. грн. Обґрунтований висновок щодо ознак кримінального правопорушення направлено до Національної поліції.

Загалом у січні 2019 року НАЗК зафіксувало 291 порушення антикорупційного законодавства, що перевищує відповідний показник минулого місяця майже в 2,5 раза.

У НАЗК наголошують, що затвердження обґрунтованого висновку, направлення його до правоохоронних органів, а також складення протоколу і направлення його до суду не означає визнання особи винною у вчиненні правопорушення, а є підставою для здійснення досудового розслідування або провадження у справі про адмінправопорушення у судовому порядку відповідно.