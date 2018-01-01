Режисер Михалков, репер Баста і ведучий Шепелєв. Мінкульт оновив «чорні списки» російських діячів

У санкційному переліку опинився і співак Дмитро Фомін

Міністерство культури України внесло до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці, двох російських співаків Дмитра Фоміна, Василя Вакуленка (репер Баста), кінорежисера Микиту Михалкова та білоруського телеведучого Дмитра Шепелєва. Про це йдеться в наказі №55 відомства від 15 січня 2018 року. «Оновити Перелік осіб, які



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У санкційному переліку опинився і співак Дмитро Фомін

Міністерство культури України внесло до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці, двох російських співаків Дмитра Фоміна, Василя Вакуленка (репер Баста), кінорежисера Микиту Михалкова та білоруського телеведучого Дмитра Шепелєва. Про це йдеться в наказі №55 відомства від 15 січня 2018 року.

«Оновити Перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці, доповнивши його особами Фомін Дмитро Анатолійович, Шепелєв Дмитро Андрійович, Вакуленко Василь Михайлович, Михалков Микита Сергійович», – зазначається у документі.

Повідомляється, що відповідне рішення було прийнято на підставі звернення Служби безпеки України.