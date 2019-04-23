Результати виборів показали, що адмінресурс в Україні вже не працює – політолог



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Зеленський набрав 73,22% голосів (13 541 530), Петро Порошенко - 24,45% голосів (4 522 320)

Політикам, які хочуть не опинитися за бортом, потрібно більше уваги приділяти глибинній соціології, відзначає політолог Андрій Золотарьов

Перемога Зеленського – це результат протестного волевиявлення. Але коли говорять, що голосували проти Порошенка, потрібно розуміти, що він став персоналізацією всього політичного класу.

Про це заявив політолог, керівник Центру «Третій сектор» Андрій Золотарьов під час круглого столу «Вибір-2019: президентські і парламентські вибори», який відбувся 23 квітня в інформагентстві «Українські новини».

На його думку, ці вибори також показали збій традиційної матриці проведення виборчої кампанії. Наприклад, у відкритті інфраструктурних об'єктів пересічний українець з його скепсисом і тотальною недовірою до влади і політиків бачив не досягнення, а те, скільки при цьому могли вкрасти.

«Заступник губернатора однієї з областей (який був в команді влади. – Ред.) ллє гіркі сльози: «От, ми стільки робили: садочки, спортмайданчики відкривали нашою командою – і провал». Виявляється, все досить банально і примітивно. Фокус-група показує, що, навпаки, влада ось цим невгамовним перерізанням стрічок і розмовами про свої економічні досягнення накручувала негатив. Тим не менш, до останнього моменту вона вперто крутила ці педалі. Багато політтехнологів втратили коди доступу до потенційного електорату і працювали тільки з фан-клубом. Ну візьміть Порошенка, Тимошенко. Невже в команді не знайшлося людини, яка могла б сказати «ні»?» – зазначив Золотарьов.

На думку політолога, проходження Порошенка до другого туру забезпечила робота мережі агітаторів на місцях, при цьому адмінресурс взагалі не спрацював.

«Судячи з того, що Ковальчук так і не з'явився, напевно, потрапив в опалу. Все-таки схоже, що спрацювала швидше горезвісна «сітка», ніж «вертикаль» обласних адміністрацій. Традиційний адмінресурс, по суті, виявився обнулений. Ні Кернес, ні інші, які переконували, що раз вони популярні на місцях, значить, паровозом витягнуть рейтинг, – не спрацювало. Нічого цього не вийшло», – каже політолог.

Політикам, які хочуть не опинитися за бортом, потрібно більше уваги приділяти глибинній соціології, відзначає експерт. «Політиків цікавлять тільки рейтинги. А з чого вони складаються? Копати глибше, на жаль, поки ще ніхто не хоче, ще не дозріли. А потрібно витрачатися на соціологічні дослідження, причому якісні», – заявив Золотарьов.

Також політолог вважає, що агітаційна продукція і далі може працювати, але тільки якщо реклама буде не лобова.

«Газети можуть працювати. Питання в іншому, що там не повинно бути лобової пропаганди і фотографій кандидата на кожній сторінці. Це повинна бути м'яка софт-пропаганда, між рядків, яка плавно підводить до потрібного. Але як переконати в цьому батька-власника, який відстібає на це свої гроші, якщо він не бачить свого портрета? Тут дійсно потрібна психотерапія, і в тому числі і кандидатів», – сказав політолог.

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Як відомо, Центральна виборча комісія опрацювала 100% електронних протоколів. Володимир Зеленський набрав 73,22% голосів (13 541 530), Петро Порошенко - 24,45% голосів (4 522 320).

Джерело: Обозреватель