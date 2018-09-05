РФ не вистачає довіри у відносинах із Японією для вирішення долі Курил



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Юрій Ушаков

Путін може відвідати з візитом Японію в 2019 році

Помічник президента РФ із міжнародних питань Юрій Ушаков заявив про те, що Москва і Токіо мають докласти додаткових зусиль для вибудовування довіри між сторонами.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

На практиці мова йде розвиток двосторонніх відносин у різних сферах. Лише тоді можна буде підписати мирну угоду для вирішення територіальних протиріч щодо Північний територій, як в Японії називаються чотири острови Курильської гряди, які з 1945 року контролює Москва.

Ушаков повідомив, що в рамках переговорів між Сіндзо Абе і Володимиром Путіним на Східному економічному форумі в Владивостоку, буде обговорюватися питання щодо спірних територій. Зі свого боку російський лідер може відвідати Японію в наступному році для участі в саміті G20, який відбудеться в Осаці.

За словами помічника президента РФ, російська сторона виходить із того, що СРСР, а потім РФ отримала контроль над відповідними територіями на основі міжнародних домовленостей. І саме на основі цього розуміння ситуації Москва веде переговори із Токіо.