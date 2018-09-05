РФ не вистачає довіри у відносинах із Японією для вирішення долі Курил
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Путін може відвідати з візитом Японію в 2019 році
Помічник президента РФ із міжнародних питань Юрій Ушаков заявив про те, що Москва і Токіо мають докласти додаткових зусиль для вибудовування довіри між сторонами.
Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.
На практиці мова йде розвиток двосторонніх відносин у різних сферах. Лише тоді можна буде підписати мирну угоду для вирішення територіальних протиріч щодо Північний територій, як в Японії називаються чотири острови Курильської гряди, які з 1945 року контролює Москва.
Ушаков повідомив, що в рамках переговорів між Сіндзо Абе і Володимиром Путіним на Східному економічному форумі в Владивостоку, буде обговорюватися питання щодо спірних територій. Зі свого боку російський лідер може відвідати Японію в наступному році для участі в саміті G20, який відбудеться в Осаці.
За словами помічника президента РФ, російська сторона виходить із того, що СРСР, а потім РФ отримала контроль над відповідними територіями на основі міжнародних домовленостей. І саме на основі цього розуміння ситуації Москва веде переговори із Токіо.