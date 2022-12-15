Стало відомо, чому Путін скасував щорічні звернення і пресконференцію

У Кремлі почали побоюватися нових диверсій з боку України

Російський диктатор Володимир Путін особисто скасував щорічну пресконференцію та послання до Федеральних зборів через можливі диверсії з боку України. Про це повідомляє The Moscow Times з посиланням на співробітників уряду та адміністрації президента.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначається, що спочатку в уряді та адміністрації президента готувалися до прямої лінії. Урядовці дійшли висновку, що єдина тема, яку варто було б обговорювати на пресконференції, це війна, але в Кремлі почали побоюватися нових диверсій з боку України перед виступом Путіна.

«Питання диверсій докладно обговорювали на нарадах із силовиками. Вони присягаються, що подібного не станеться. Але дати 100% гарантію, що щось подібне не станеться перед пресконференцією, ніхто не може. Зрозуміло, що противник прагнутиме. Президент в курсі і це був сильний аргумент проти пресконференції», – розповіло джерело.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Крім того, The Moscow Times повідомляє, що після ударів України по аеродромах стратегічної авіації «у Кремлі були шоковані». Також вже більше місяця Путін не коментує тему Херсона.

Джерело зазначає, що у Путіна та його команди немає відповідей на багато питань, які могли б поставити на пресконференції.

Нагадаємо, Путін вперше за 10 років скасував щорічну пресконференцію. Відмова від пресконференції, ймовірно, пов’язана з поразками окупантів в Україні.

Британська розвідка назвала можливі причини такого рішення.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Крім того, цього року Путін, ймовірно, не виступатиме з посланням Федеральним зборам. А також не братиме участь у хокейному матчі на Червоній площі

Додамо, що 38% збройних сил Росії вже виведено з ладу.