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«Кухар Путіна» отримав титул від центру дослідження організованої злочинності

Оксана Воронцова
glavcom.ua
«Кухар Путіна» отримав титул від центру дослідження організованої злочинності
Євген Пригожин створив ПВК «Вагнер»
фото з відкритих джерел

Світова організація визнала «кухаря Путіна» найжорстокішим насильником

Міжнародний Центр з дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP) визнав засновника та спонсора російської приватної військової компанії «Вагнер» Євгена Пригожина, відомого як «кухар Путіна», «людиною року» у номінації «організована злочинність та корупція».

«Євген Пригожин став цього року на своїй батьківщині найпомітнішим втіленням усього найтемнішого. За рівнем жорстокого насильства, цинізму та безкарності з ним мало хто може зрівнятися», – зазначили в організації.

OCCRP присуджує символічний титул «людина року» у номінації «організована злочинність та корупція» з 2012 року. 2014 року «переможцем» у ній став Володимир Путін.

«ПВК Вагнера» – російський неофіційний військовий підрозділ, який бере участь у наземних операціях у Сирії, Африці та у війні проти України. Бійців компанії підозрюють у скоєнні численних військових злочинів, зокрема у позасудових стратах.

Навесні «ПВК Вагнера» та особисто Пригожин почали вербувати до своїх лав російських ув’язнених та відправляти їх на війну. Засуджені, які погоджуються взяти участь у бойових діях, мають пів року пробути на передовій, їм під загрозою розстрілу заборонено відступати та здаватись у полон. Тим, хто за пів року залишаться живими, обіцяють помилування.

Нагадаємо, раніше аналітики ISW повідомили, що фінансист ПВК «Вагнера» Євгеній Пригожин, відомий як «кухар Путіна», продовжує набирати владу і створює військову структуру, паралельну збройним силам Росії, яка може стати загрозою правлінню Путіна – принаймні в інформаційному просторі.

Пригожин витрачає на війну в Україні понад $100 млн на місяць.

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Теги: росія війна путін вбивство злочинність корупція ПВК Вагнера

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