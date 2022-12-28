Bloomberg: Експорт «Газпрому» упав до найнижчого рівня з початку століття

Через введені Євросоюзом санкції за кілька місяців поставки «Газпрому» значно скоротились

На даний час російський газовий монополіст нарощує поставки до Китаю

Після повномасштабного нападу Росії на Україну значно знизився потік газу до Європи. Експорт російського «Газпрому» у 2022 році скоротився майже вдвічі, досягнувши найнижчого рівня з початку XXI століття. Про це пише Bloomberg.

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Упродовж 2002 року російський газовий гігант відправив 100,9 млрд кубометрів палива за межі колишнього Радянського Союзу, що на 46% менше, ніж у 2021 році.

Через введені Євросоюзом санкції за кілька місяців поставки компанії значно скоротились. На початку цього року низка європейських країн були повністю відключені від російського газу через відмову платити за нього в рублях. До того ж майже всі основні маршрути трубопроводів, що постачають російський газ, були певним чином скомпрометовані.

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Зараз російський газ до Європи надходить лише через один із пунктів на кордоні Росії з Україною та через одну нитку газопроводу «Турецький потік» через Туреччину до Угорщини та Сербії.

Проте наразі «Газпром» поступово нарощує поставки до Китаю, причому добові обсяги в грудні перевищували договірні рівні, а в окремі дні досягали рекордів.

До слова, Росія з 1 лютого припиняє постачати нафту країнам, які приєдналися до цінового ембарго – президент РФ Володимир Путін підписав указ про запобіжні заходи у відповідь обмеження цін на російську нафту.

Як відомо, міністри енергетики країн Європейського Союзу погодили встановлення граничної ціни на російський газ з 15 лютого. Вона становитиме €180 за МВт•год.

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Тим часом Китай починає пожирати РФ. Вливання інвестицій і кредитів в юанях почне прив’язувати ринок окупантів до китайської валюти.

Крім того, Індія скуповує російську нафту за безцінь. Російські експортери змушені жорстко конкурувати між собою та постачальниками з Ближнього Сходу, тому Росія змушена продавати нафту до Індії з більшими знижками, ніж раніше.