Російський рубль обвалився через санкції та зниження цін на нафту

Доходи від експорту російської нафти в листопаді впали на $700 млн через падіння цін

Російський рубль посилив різке падіння у грудні через зниження світових цін на нафту та санкції Заходу, націлені на енергетичний сектор РФ, і досяг у четвер восьмимісячного мінімуму. Про це повідомляє CNN.

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Так, тепер російська валюта коливалася нижче 72 за долар, знизившись на 18% з початку грудня і досягнувши найслабшого рівня з кінця квітня, після того, як у перші тижні повномасштабного вторгнення в Україну курс рубля впав майже вдвічі, після чого міцно тримався більшу частину року.

Зазначається, що тоді рублю допомогли заходи Центрального банку Росії, який більш ніж подвоїв відсоткові ставки на початку широкомасштабної війни, ввів контроль за капіталом і змусив експортерів конвертувати 80% своїх доходів у рублі штучно створюючи попит на валюту. Пізніше Центробанк РФ скасував деякі з цих правил, коли стабілізувався обмінний курс.

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Однак через те, що ціна на нафту, яка є найбільшим експортним товаром Росії, знизилася приблизно на третину в порівнянні з піковим значенням у червні, а також ембарго ЄС на морську нафту та діючі західні механізми обмеження цін, доходи РФ від експорту нафти, як очікується, впадуть. Це означає менше іноземної валюти на підтримку рубля.

За даними міжнародного енергетичного агентства у грудні, доходи від експорту російської нафти в листопаді впали на $700 млн через падіння цін.

Цього тижня російський диктатор Володимир Путін підписав указ, який забороняє продаж нафти країнам або організаціям, які дотримуються цінової стелі. Також у Кремлі попередили, що РФ, можливо, доведеться скоротити видобуток нафти на 7% у 2023 році.

За словами глави Мінфіну РФ Антона Силуанова, обмінний курс стабілізується, хоча «невеликі коливання» зберігаються.

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«Річ у тому, що наш імпорт збільшується... У нас курс плаваючий і залежить від ситуації з платіжним балансом», – заявив він у четвер на росТБ.

Чиновник додав, що нове бюджетне правило РФ, яке набирає чинності з наступного року, дозволить використати надлишкові доходи від нафти для стабілізації валюти у разі потреби.

Відзначимо, рішення країн Заходу обвалило експорт російської нафти.

Нагадаємо, 2 грудня країни Європейського Союзу домовилися встановити граничну ціну на російську нафту на рівні $60 за барель.

Також з'явилась інформація, що Росія знайшла спосіб, як обійти нафтове ембарго ЄС.