РФ відмовилася постачати Азербайджану протикорабельний ракетний комплекс «Бал-Е»



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Боєголовка комплексу «Бал-Э» була модернізована для нанесення наземних ударів

Російські військові бояться, що комплекс буде спрямований проти Каспійської флотилії РФ

Москва вирішила не продавати протикорабельний ракетний комплекс «Бал-Е» Азербайджану. Баку із 2014 року активно вивчав можливість придбання ракетної системи, яка могла прикрити їх берег Каспійського моря. Азербайджан був готовий купити навіть потужніший комплекс «Бастіон», проте політичне керівництво РФ не дало згоду на початок переговорів щодо постачання цього комплексу.

Про це повідомляє видання «Коммерсантъ».

Проте по системі «Бал-Е» між Москвою і Баку велися активні переговори. Відповідна попередня домовленість на ці постачання комплексів була парафована. Проте до підписання остаточного контракту справа не дійшла.

Міноборони РФ чітко заявило свою опозицію щодо продажу протикорабельних ракетних комплексів, які можуть поставити під питання безпеку кораблів російської Каспійської флотилії. Експортний варіант ракетного комплексу міг би представляти загрозу для російських кораблів навіть в територіальних водах РФ.

Окрім того, боєголовка комплексу «Бал-Е» була модернізована для нанесення наземних ударів. Тим самим у випадку отримання таких комплексів Баку міг би спрямувати їх проти Нагірного Карабаху і Вірменії.

Першою іноземною країною, яка отримала комплекс «Бал-Е» в 2012 році, став В’єтнам. На сьогодні в збройних силах РФ на озброєнні є 4 дивізіони, які мають на озброєнні комплекс «Бал». Два із цих дивізіонів прикривають побережжя Чорного моря.