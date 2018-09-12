РФ заявила, що американські астронавти «умисно пошкодили» їхній космічний корабель



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Росіяни заявили, що «американці намагалися відправити свого астронавта додому»

«Роскосмос» створив спеціальну комісію для розслідування нештатної ситуації через витік повітря із транспортного пілотованого корабля «Союз МС-90». Комісія має розслідувати інцидент 30 серпня 2018 року, коли в кораблі знайшли мікротріщину в 1,5 мм, яка спричинила падіння тиску. Про це повідомляє видання «Коммерсантъ».

Учасники розслідування виключають попередні версії щодо виробничого браку чи халатності при створенні корабля. Як наслідок, після опитування співробітників і аналізу фотографій було встановлено, що тріщина з’явилася нібито вже в космосі. Сама тріщина з’явилася не із першого разу – фотографії показують декілька точок, які могли виникнути після секундного доторку свердла. «Причиною цього могло стати те, що в дриля не було точки опори під час свердління. Це є характерним для роботи в умовах невагомості», - заявили росіяни.

Тому спецкомісія «Роскосмосу» головною версією появи мікротріщини вважає «умисні дії американців, щоб змусити тим самим «Союз МС-90» швидше повернутися на землю».

При цьому росіяни кажуть, що «причиною такого кроку американців могло стати бажання відправити одного із членів екіпажу орбітальної станції на землю через поганий стан здоров’я». Отже, тепер росіяни попросили в США дані про стан здоров’я всіх трьох американців. При цьому, як відомо, шанси на отримання таких даних є мізерними, оскільки вони відносяться до лікарської таємниці. Проте відмова США їх надати буде вважатися РФ «опосередкованим доказом американської провини» і «нанесе шкоду двосторонній співпраці в космічній сфері».