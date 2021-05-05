Ексчиновник оборонного концерну крав оптичні приціли. Збитки державі – понад 500 тис. грн

Наразі ексвисокопосадовцю повідомлено про підозру за ст. 191

Високопосадовець налагодив механізм привласнення оптичних прицілів для збуту їх третім особам

Військова контррозвідка СБУ викрила на корупції колишнього заступника гендиректора одного з державних концернів оборонної сфери. Він підозрюється у привласненні комплектувальних запчастин до стрілецької зброї. Задокументовано збитки держави на суму понад 500 тис. грн.

За попередніми даними слідства, високопосадовець налагодив механізм привласнення оптичних прицілів для збуту їх третім особам. Для реалізації оборудки комплектовання, що отримували зі складу озброєння ЗСУ, учасники схеми оформлювали нібито для проведення ремонтних робіт.

Проте, фактично, ремонтні роботи елементів зброї не проводились, а комплектовання привласнювались організатором схеми.

Наразі ексвисокопосадовцю повідомлено про підозру за ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Матеріали провадження скеровано до суду.

Заходи із викриття оборудки проводились за процесуального керівництва Рівненської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері.

Нагадаємо, правоохоронці затримали посадовців Одеської залізниці, яких підозрюють в організації нелегального продажу залізничних квитків. За попередніми підрахунками, чиновники щомісяця привласнювали приблизно 1,5 мільйони гривень.

Служба безпеки України задокументувала корупційні схеми, організовані керівництвом АТ «Сумиобленерго».