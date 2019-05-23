Рік розслідувань і жодного підозрюваного – СБУ збилось з ніг шукати того, хто знищив рейтинг Яценюка



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Екс-прем'єр Арсеній Яценюк

Рейтинг Арсенія Яценюка під час керуванням урядом упав з 30% до 1%

Головне слідче управління СБУ на шість місяців (до 11 листопада) продовжило досудове розслідування за статтею «Втручання у діяльність державного діяча» (ч. 1 ст. 344 КК України), яке стосується роботи Арсенія Яценюка на посаді прем’єр-міністра України.

Про це повідомляє «Главком» з посилання на ухвалу Шевченківського районного суду Києва від 8 травня.

У матеріалах справи зазначено, що рік тому правоохоронці зареєстрували вказане кримінальне провадження на підставі заяви двох нардепів, котрі посилалися на так звані «плівки» депутата Олександра Онищенка. Останній стверджував, що отримав вказівку організувати антикампанію проти тодішнього прем`єр-міністра Арсенія Яценюка , аби згодом його рейтинг упав з 30% підтримки українців до 1%. У квітні 2016 року Яценюк був змушений подати у відставку.

Медійна антикампанія тривала 10 місяців і щомісяця на неї витрачали не менше $3 млн. Під стінами Кабінету міністрів працювало наметове містечко, в якому зранку до вечора активісти анонсували «тарифний Майдан» та вимагали відставки уряду.

Крім цього, невстановлені досудовим розслідуванням особи протягом 2015-2016 років організували проведення мітингів під адміністративними будівлями органів виконавчої влади України, діяльність яких була спрямована на дискредитацію дій Кабміну під керівництвом Яценюка, а також обласних органів виконавчої влади України.

У клопотанні слідчий СБУ визнав, що до цього часу слідству не вдалося з’ясувати місце знаходження нардепа Онищенка і його допитати (виїхав з України влітку 2016 року - «Главком»); з’ясувати фізичних осіб та суб`єктів підприємницької діяльності, причетних до фінансування проведення мітингів на підтримку відставки прем’єра Яценюка; вийти на організаторів розміщення на рекламних площах, сітілайтах протягом 2015-2016 років повідомлення образливого характеру, метою розміщення яких була дискредитація роботи Кабміну Яценюка.

Також в СБУ заявили, що повідомлення про підозру у вчиненні розслідуваного злочину на цей час нікому не оголошувалося.

Нагадаємо, що 22 травня нардеп-утікач Олександр Онищенко заявив про готовність повернутися в Україну через два тижні, щоб взяти участь у судовому процесі. Також він розглядає варіант участі у парламентських виборах.

За останніми соціологічними даними, рейтинг партії Яценюка «Народний фронт» становить 0,2%.