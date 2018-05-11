Поліція розслідує втручання в діяльність екс-прем'єра Яценюка

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За даними поліції, метою зловмисників була відставка Арсенія Яценюка з посади голови уряду

Нацполіція розпочала кримінальне провадження за фактом втручання в діяльність екс-прем`єр-міністра України Арсенія Яценюка.

Про це повідомили у прес-службі відомства.

Згідно з повідомленням, йдеться про втручання в діяльність Арсенія Яценюка під час його перебування на посаді прем`єр-міністра України з метою перешкоджання його діяльності і подальшої відставки з посади голови уряду. Слідство розглядає версію змови групи осіб.

«За попередніми висновками, вони здійснювали втручання шляхом підкупу громадян, організації проплачених мітингів та розповсюдження дискредитаційної та неправдивої інформації у ЗМІ та через народних депутатів, експертів, інших осіб. За інформацією народного депутата України Олександра Онищенка, лише протягом 2015-2016 років на подібні акції було витрачено понад 30 мільйонів доларів», — розповіли у поліції.

Зазначається, що дії зловмисників будуть кваліфіковані за ч. 1 ст. 344 Кримінального кодексу України «Втручання у діяльність державного діяча».

Як відомо, 19 квітня видання «Страна» опублікувало одну главу з книги Онищенка, де описано, як нібито партія «Народний фронт» з допомогою корупційної схеми вкрала з держбюджету 40 млн доларів, які були спрямовані на її виборчу кампанію. За словами Онищенка, фігурантом схеми є ТОВ «Карпатигаз».

Яценюк вже відреагував на «брехню Онищенка».

Також «Народний фронт» закликав НАБУ встановити замовників кампанії проти Яценюка.

Нагадаємо, раніше Онищенко, що перебуває в розшуку, оприлюднив частину запису розмови, як він стверджує, за участю президента Порошенка, що стосується екс-міністра екології та природних ресурсів Миколи Злочевського.

Нардеп заявив, що був переговорником олігарха Ріната Ахметова і Злочевського на переговорах з Порошенком. Онищенко увімкнув запис, на якому чути голос, схожий на голос президента. На цьому записі йдеться про прохання закрити справу проти Злочевського.

Натомість керівник фракції БПП Артур Герасимов заявив, що не буде коментувати оприлюднені записи Онищенка, назвавши це «фейком».



