2018 рік стане вирішальним для ЄС – Макрон

Президент впевнений, що Європа - це добре для Франції, і що Франція не зможе домогтися успіху без Європи

Президент Франції Емманюель Макрон вперше привітав співвітчизників з новим роком в якості глави держави. Про це пише видання Le Point. У своїй промові він звернувся не тільки до громадян Франції, але і всіх європейців, заявивши, що 2018 стане вирішальним для зміцнення ЄС та рішучої боротьби з тероризмом. «На європейському рівні 2018



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Президент Франції Емманюель Макрон

Президент впевнений, що Європа - це добре для Франції, і що Франція не зможе домогтися успіху без Європи

Президент Франції Емманюель Макрон вперше привітав співвітчизників з новим роком в якості глави держави. Про це пише видання Le Point.

У своїй промові він звернувся не тільки до громадян Франції, але і всіх європейців, заявивши, що 2018 стане вирішальним для зміцнення ЄС та рішучої боротьби з тероризмом.

«На європейському рівні 2018 рік стане вирішальним. Я повністю залучений в цю боротьбу, оскільки глибоко переконаний, що Європа - це добре для Франції, що Франція не зможе домогтися успіху без Європи», - сказав французький лідер.

Також у своїй промові президент закликав французів і жителів інших країн Євросоюзу прагнути до того, щоб Європа ні в чому не поступалася Китаю і США, і могла відстоювати свої власні цінності, які визначили загальну європейську історію.

У цьому прагненні жителі країн ЄС повинні "зробити ривок", не поступаючись нічого не скептикам, ні націоналістам.

Нагадаємо, що Макрон став президентом Франції 14 травня 2017 року. Основні його дії на початку президентського терміну були спрямовані на лібералізацію трудового кодексу (що викликало масові демонстрації в країні) і зниження тиску податкового законодавства. Не менш жорстку позицію новий президент посів на міжнародній арені, відстоюючи інтереси єдиної Європи, а також домагаючись виконання Росією Мінських угод.