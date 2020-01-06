Патріарха Варфоломія запросили відвідати Львів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Патріарха Варфоломія запросили відвідати Львів Фото: Львівська міськрада

Патріарх Варфоломій пообіцяв приїхати у Львів, але дату не назвав

Вселенському Патріарху Варфоломію передали запрошення до Львова від міського голови Андрія Садового і дітей з різних львівських навчальних закладів.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міськради.

Лист-запрошення Вселенському Патріарху передав директор департаменту «Адміністрація міського голови» Євген Бойко. Він перебуває у Стамбулі в складі делегації Православної Церкви України під час триденного візиту, приуроченого до річниці надання ПЦУ томосу про автокефалію.

Делегацію очолює Митрополит Львівський ПЦУ Макарій.

«Від імені громади міста запрошую Вас відвідати та особисто благословити місто Львів як один із давніх православних кафедральних центрів, а сьогодні — місто міжрелігійного порозуміння», — зазначено у листі.

Також мер запросив Патріарха підтримати та взяти участь в організації у Львові у 2020 році екуменічного симпозіуму, що об'єднає усіх християн довкола ідеї захисту екологічної системи та природних ресурсів.

«Україна близько в моєму серці. Тому я багато знаю про ваше місто. Ви все робите для того, щоб я приїхав. Я приїду, але не знаю коли», — відповів на запрошення Вселенський Патріарх Варфоломій.

Також Патріарх додав: «Запрошення від дітей — це дуже співчутливо і зворушливо».