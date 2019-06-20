Наступне засідання Синоду УПЦ відбудеться без Філарета



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Патріарх Філарет більше не буде приймати участь у Синодах УПЦ Фото: Михайло Глуховський, Главком

«Ви знову ідете в ізоляцію, а ми існуємо як помісна Автокефальна православна церква», - сказав митрополит Симеон почесному патріарху Філарету

Засідання Синоду Української православної церкви 24 червня відбудеться без почесного патріарха Філарета. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив митрополит Вінницький і Барський ПЦУ Симеон.

«Сьогодні відбулася та подія (так званий «Собор УПЦ КП»). Це іде протиріччям з Православною церквою України відносно її Статуту і того, що робить митрополит Філарет, або почесний патріарх. Все це не вкладається в голові. Він ставить себе за рамки, за огорожу Православної церкви України. Я про це сказав йому на останньому засіданні Синоду, коли він заявляв, що не згідний», - поскаржився митрополит Симеон.

На засіданні Синоду ПЦУ 24 травня Філарет був єдиним, хто відмовився підписувати рішення. Філарет пояснявце тим, що УПЦ має бути не митрополією Константинопольської церкви, а повністю незалежною, тобто мати статус патріархату.

Митрополит Симеон розповів «Главкому», що він тоді казав Філарету: «Я йому кажу, що ось це ваші діти сидять. Я, владика Макарій і владика Герман колишні члени УПЦ МП і УАПЦ. Всі інші члени Синоду є колишніми членами Священного Синоду церкви Київського патріархату. Як так може бути, що всі голосують за (рішення Синоду), а ви голосуєте проти? Якщо ні, тоді ви залишаєтеся зі своїм Київським патріархатом і ніякого відношення до ПЦУ ви не матимете. Ви знову ідете в ізоляцію, а ми існуємо як помісна Автокефальна православна церква».

Як повідомлялось, сьогодні Філарет провів «помісний собор», на якому відновив існування УПЦ КП та не визнав Томос. На цьому «соборі» почесний патріарх заявив, що не піде на наступний Синод ПЦУ. На з’їзд прибули всього кілька ієрархів з понад 40, які раніше належали до УПЦ КП.

На початку червня Вселенський патріарх Варфоломій заявив, що т. зв. патріархат Київський не існує і ніколи не існував, а Філарет був відновлений у своєму єпископському чині як колишній митрополит Київський.

Така заява Вселенського патріарха була спричинена конфліктом між ієрархами новостроверної Української православної церкви. Почесний патріарх Філарет вважає, що в Україні досі існує УПЦ Київського патріархату. Митрополит Епіфаній це заперечує, посилаючись на рішення самого Філарета, який 15 грудня підписав постанову «помісного Собору УПЦ КП», яка передбачала фактичну ліквідацію УПЦ КП.

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