Рівень довіри до судової влади в Україні значно покращився - Мінгареллі



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Глава Представництва ЄС в Україні Хюг Мінгареллі, презентація звіту проекту Європейського Союзу «Право-Justice» «Відбір та оцінювання суддів» 23 листопада, Київ Фото: Укрінформ

Україна сприяє зростанню довіри народу до судової влади, - сказав Мінгареллі

Ситуація з рівнем довіри до судової влади в Україні з 2015 року значно покращилася.

Про це заявив глава Представництва ЄС в Україні Хюг Мінгареллі під час презентації звіту проекту Європейського Союзу «Право-Justice» «Відбір та оцінювання суддів» 23 листопада.

«З 2015 року ситуація з рівнем довіри до судової влади значно покращилась. Це означає, що Україна робить дуже хорошу роботу і сприяє зростанню довіри народу до судової влади», - сказав Мінгареллі.

За його словами, «є помилки, але є й дуже багато досягнень».

«Сподіваємося, що ми зможемо задовольнити потребу українського суспільства у змінах, і ми сподіваємося, що зміни, які відбуваються, змінять менталітет населення», - наголосив глава Представництва ЄС.

Як зазначив директор департаменту Міністерства юстиції Австрії, міжнародний експерт проекту Європейського Союзу «Право-Justice» Георг Става, «ви зробили щось, що в інших країнах розвивалося протягом багатьох років. Ви зробили її (судову реформу - ред.) за короткий термін і випробували її навіть, і вже маєте досягнення. Ви проявили сміливість у тому, що почали дискусію не лише в контексті ВККСУ, а і в тому, що всі судові органи були залучені в реформу».