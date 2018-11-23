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    Рівень довіри до судової влади в Україні значно покращився - Мінгареллі

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    Глава Представництва ЄС в Україні Хюг Мінгареллі, презентація звіту проекту Європейського Союзу &laquo;Право-Justice&raquo; &laquo;Відбір та оцінювання суддів&raquo; 23 листопада, Київ - Рівень довіри до судової влади в Україні значно покращився - Мінгареллі
    Глава Представництва ЄС в Україні Хюг Мінгареллі, презентація звіту проекту Європейського Союзу «Право-Justice» «Відбір та оцінювання суддів» 23 листопада, Київ
    Фото: Укрінформ

    Україна сприяє зростанню довіри народу до судової влади, - сказав Мінгареллі

    Ситуація з рівнем довіри до судової влади в Україні з 2015 року значно покращилася.

    Про це заявив глава Представництва ЄС в Україні Хюг Мінгареллі під час презентації звіту проекту Європейського Союзу «Право-Justice» «Відбір та оцінювання суддів» 23 листопада.

    «З 2015 року ситуація з рівнем довіри до судової влади значно покращилась. Це означає, що Україна робить дуже хорошу роботу і сприяє зростанню довіри народу до судової влади», - сказав Мінгареллі.

    За його словами, «є помилки, але є й дуже багато досягнень».

    «Сподіваємося, що ми зможемо задовольнити потребу українського суспільства у змінах, і ми сподіваємося, що зміни, які відбуваються, змінять менталітет населення», - наголосив глава Представництва ЄС.

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    Рівень довіри до судової влади в Україні значно покращився - Мінгареллі
    Рівень довіри до судової влади в Україні значно покращився - Мінгареллі
    Рівень довіри до судової влади в Україні значно покращився - Мінгареллі
    Рівень довіри до судової влади в Україні значно покращився - Мінгареллі

    Як зазначив директор департаменту Міністерства юстиції Австрії, міжнародний експерт проекту Європейського Союзу «Право-Justice» Георг Става, «ви зробили щось, що в інших країнах розвивалося протягом багатьох років. Ви зробили її (судову реформу - ред.) за короткий термін і випробували її навіть, і вже маєте досягнення. Ви проявили сміливість у тому, що почали дискусію не лише в контексті ВККСУ, а і в тому, що всі судові органи були залучені в реформу».

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