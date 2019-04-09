Рівнем життям не задоволені 40% росіян



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Лише 13% жителів РФ покращують рівень життя через освіту

«Росстат» і Центральний банк РФ опублікували дані щодо оцінки росіянами свого соціально-економічного стану. Так споживчі очікування росіян за перший квартал 2019 року дещо покращилися. Індекс споживчої впевненості виріс із -17% до -16% порівняно із четвертим кварталом 2018 року. Але, не зважаючи на це, за перші три місяці нового року росіяни погіршували оцінки як щодо сприятливих умов для великих покупок так і для заощаджень. Про це пише російське видання «Коммерсантъ».

Паралельно із цим РАНХиГС опублікувала опитування щодо соціально-економічного положення населення. В адаптації громадян РФ до поточного стану справ домінують пасивні стратегії. 81% опитаних економили, 39% витрачали заощадження, 33% позичали кошти, 30% брали кредити і 8% продавали майно.

13% опитаних як адаптацію до несприятливої ситуації називали освіту.

35% росіян міняли або знаходили нову роботу – в березні 2018 року цей показник був 16,6%.

44,1% опитаних заявили, що адаптуються до негативної ситуації через підсобне господарство. Рік до цього відповідний показник був 27,5%.

Цінні папери і валюту купляли лише 9,8% росіян – в березні 2018 року цей показник був 20,2%.

Повністю задоволені життям 14,3% населення РФ.

Середній рівень задоволення показали 27,1% опитаних.

Частково або повністю незадоволені рівнем життя 25,2% і 13,2% росіян відповідно.