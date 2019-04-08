У російській колонії не прийняли посилку для Балуха



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Балух перебуває в колонії міста Торжок Тверської області

Відмова адміністрація колонії аргументована тим, що «понеділок – не прийомний день»

Сестра засудженого в анексованому Криму українського активіста Володимира Балуха, Надія, не змогла передати продукти харчування та речі братові в колонію міста Торжок Тверської області Росії, де він зараз перебуває.

Про це повідомляє «Кримська правозахисна група».

«Відмова адміністрація колонії аргументована тим, що «понеділок – не прийомний день». Завтра сестра знову відправиться в колонію, щоб передати Володимиру необхідну йому посилку», – мовиться у повідомленні.

За інформацією правозахисників, співробітники колонії підтвердили Надії, що Балух перебуває в цій колонії «на карантині».

В адміністрації також сказали, що поки українця не розподілять в загін, побачення з ним неможливі.

Раніше заступник глави Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз заявив, що політв'язня Володимира Балуха відправляють в одну з «червоних» колоній Тверської області РФ.

Його адвокат Ольга Дінзе повідомила, що Балуха етапують в колонію, в якій до ув'язнених застосовують насильство.

Правозахисники упевнені, що для Балуха з його відкритою проукраїнською позицією етапування в російську колонію – це пряма загроза його життю.

Нагадаємо, кримчанина Володимира Балуха ФСБ Росії затримала у грудні 2016 року за звинуваченням у зберіганні боєприпасів. Його захист і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію - через прапор України на подвір’ї свого будинку.

Балуху залишилося відбувати покарання трохи більше року. У січні підконтрольний Росії Керченський міський суд відмовив йому в умовно-достроковому звільненні.