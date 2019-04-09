РФ знову просить Інтерпол арештувати автора «закону Магнітського»



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Вільям Браудер

Це вже сьома спроба Кремля отримати ордер на відомого критика російського правлячого режиму

Інтерпол повідомив адвокатів Вільяма Браудера про те, що РФ надіслала запит на його арешт за звинуваченнями в умисному банкрутстві та ухилянню від сплати податків. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Відповідний запит із РФ був надісланий іще в січні 2019 року. Браудер, який на початку 2000-х років був одним із найбільших іноземних інвесторів до РФ, відомий як давній критик Кремля через вбивство юриста Сергія Магнітського.

Запит із боку Москви буде розглянутий комісією Інтерполу в складі восьми осіб 15-19 квітня. Серед учасників Комісії і представник РФ, який до цього розробляв один із таких запитів на адресу Інтерполу щодо видачі міжнародного ордеру на арешт Вільяма Браудера.

Як відомо, Браудер є автором «закону Магнітського», який було запропоновано після того, як його адвокат Сергій Магницький помер за загадкових обставин у російській тюрмі в 2009 році.

Путін назвав ім'я Браудера на спільній прес-конференції з Трампом після завершення саміту у Хельсінкі 16 липня 2018 року. Співвласники бізнесу Браудера і він сам, як стверджує Путін, «заробили понад $1,5 млрд у Росії». Вони ніколи не сплачували податків ні в Росії, ні в Сполучених Штатах».

У Росії главу фонду Hermitage Capital Вільяма Браудера заочно двічі засудили до тюремних термінів. У 2013 році — на дев’ять років ув’язнення за шахрайство та несплату податків, а в 2017 році — на дев’ять років у справі про навмисне банкрутство.