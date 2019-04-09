РФ знову просить Інтерпол арештувати автора «закону Магнітського»
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Розсилка
Це вже сьома спроба Кремля отримати ордер на відомого критика російського правлячого режиму
Інтерпол повідомив адвокатів Вільяма Браудера про те, що РФ надіслала запит на його арешт за звинуваченнями в умисному банкрутстві та ухилянню від сплати податків. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.
Відповідний запит із РФ був надісланий іще в січні 2019 року. Браудер, який на початку 2000-х років був одним із найбільших іноземних інвесторів до РФ, відомий як давній критик Кремля через вбивство юриста Сергія Магнітського.
Запит із боку Москви буде розглянутий комісією Інтерполу в складі восьми осіб 15-19 квітня. Серед учасників Комісії і представник РФ, який до цього розробляв один із таких запитів на адресу Інтерполу щодо видачі міжнародного ордеру на арешт Вільяма Браудера.
Як відомо, Браудер є автором «закону Магнітського», який було запропоновано після того, як його адвокат Сергій Магницький помер за загадкових обставин у російській тюрмі в 2009 році.
Путін назвав ім'я Браудера на спільній прес-конференції з Трампом після завершення саміту у Хельсінкі 16 липня 2018 року. Співвласники бізнесу Браудера і він сам, як стверджує Путін, «заробили понад $1,5 млрд у Росії». Вони ніколи не сплачували податків ні в Росії, ні в Сполучених Штатах».
У Росії главу фонду Hermitage Capital Вільяма Браудера заочно двічі засудили до тюремних термінів. У 2013 році — на дев’ять років ув’язнення за шахрайство та несплату податків, а в 2017 році — на дев’ять років у справі про навмисне банкрутство.